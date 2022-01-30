Ефросинина честно высказалась об отношениях с Поляковой: "сцепились" на девичнике

Маша Ефросинина недавно призналась, что переживает третью волну популярности , и началась она после появления ведущей на YouTube. Еще одним успешным проектом телезвезды стал запуску шоу совместно с Олей Поляковой – "Взрослые девочки". Этот формат даже получил награду, а также нашел огромный отклик у зрителей.

В интервью для YouTube-канала Fedoriv Vlog Маша рассказала, как начала сотрудничать с Олей и что их объединяет.

По словам Маши, они с Олей во время пандемии и локдауна делать прямые эфир в Instagram. "Мы поняли, что собирали суммарно по несколько миллионов просмотров", - рассказала об успехе затеи ведущая.

Маша и Оля запустили успешное шоу на YouTube (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Примечательно, что инициатором запуска совместного YouTube- проекта стала именно Полякова.

"Предложила она, потому что ее менеджмент просчитал и посмотрел, какие наши спонтанные лайвы дают охваты и просмотры", - рассказала о взвешенном подходе певцы к совместному делу Маша.

"Мы подружились очень сильно. Мы поняли, что на наших частных посиделках мы не можем наговориться. У нас даже была такая ситуация, что мы сидели с подругами, у нас был девичник, и мы как сцепились! Даже могу сказать тему. У нас практически все знакомые, их знакомы, подруги начинают увлекаться молодыми парнями. Молодое поколение подросло, и оно очень любит зрелых женщин. Но со мной, Олей такого не произойдет, с нами никогда", - заверила Ефросинина.

Маша проговорилась, что ее супруг Тимур Хромаев в последнее время стал очень следить за собой, и в сторону других мужчин она даже не смотрит.

"Мой, например, начал бегать. За последние полгода похудел, накачался, красавчиком стал!" – высказалась о своем муже телеведущая.