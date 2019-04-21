Єлизавета II святкує день народження: цікаві факти про королеву

Єлизавета II, беззмінний монарх Великобританії, яка править вже більше 50 років, святкує своє 93-річчя. У цьому році день народження монарха співпало із святом Пасхи, так що, у королеви подвійне свято. STYLER зібрав найцікавіші факти про королеву.

Народилася Єлизавета II 21 квітня 1926 року в лондонському районі Мейфэр в резиденції графа Стратмор на Брютон-стріт, будинок № 17. Сьогодні на стіні цього будинку встановлена меморіальна дошка з інформацією про те, що саме в цьому будинку народилася нині правляча королева Британії.

При народженні майбутня королева отримала ім'я Єлизавета (на честь матері) Марія (в честь бабусі) і Олександра (на честь прабабусі). Маленьку принцесу в родині ласкаво називали Лілібет.

Єлизавета II святкує 93-й день народження – цікаві факти про королеву (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Освіту Єлизавета II отримала вдома. Вона вивчала гуманітарні предмети: історію конституції, релігію, мистецтво, правознавство та французьку мову, які вивчила фактично самостійно. З юності обожнювала коней і до цих пір із задоволенням відвідує кінні скачки і навіть їздить верхи.

Єлизавета II святкує 93-й день народження – цікаві факти про королеву (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Свого майбутнього чоловіка, Філіпа Маунтбаттена, грецького принца у вигнанні і старшого лейтенанта британського флоту, Єлизавета вперше побачила в 1934 році, коли їй було 8, а йому 13 років. Чоловік Єлизавети II є її троюрідним дядьком і чотириюродним братом. У перші хвилини знайомства майбутніє подружжя разом пускало паровозики на іграшковій залізниці.

Гувернантка згадувала, що Єлизавета закохалася у Філіпа з першого погляду, але він не виявляв до неї відповідних почуттів. Батьки Єлизавети були проти її шлюбу з Філіпом. У нього не було ні стану, ні королівства. До того ж три його сестри вийшли заміж за німецьких аристократів, що займали чільне становище в нацистській партії. Більшість родичів Філіпа не були запрошені на весілля.

Єлизавета II святкує 93-й день народження – цікаві факти про королеву (фото: instagram.com/theroyalfamily)

У 21-річному віці Єлизавета II вийшла заміж за 26-річного офіцера британського флоту Філіпа Маунтбеттена. У цьому шлюбі у них народилося четверо дітей – троє синів: принц Чарльз, принц Ендрю, принц Едвард і донька принцеса Анна. Напередодні весілля з принцесою Філіп отримав титул герцога Единбурзького. Їхнє вінчання відбулося в стінах Вестмінстерського абатства. Їх шлюб триває вже 72 роки.

Єлизавета II святкує 93-й день народження – цікаві факти про королеву (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Королевою Британії Єлизавета II стала в 1952 році, після смерті свого батька короля Георга VI. Титул Її Величності звучить так: "Її Величність Єлизавета Друга Божою милістю Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії та інших її володінь і територій Королева, Глава Співдружності, Захисниця Віри". Коли її проголосили королевою вона перебувала на відпочинку в Кенії разом з чоловіком. З тих самих пір, а точніше після коронації 2 червня 1953 року, королева виконує свій обов'язок перед батьківщиною і гідно носить свою корону.

Що цікаво, свій день народження королева Єлизавета II відзначає двічі – 21 квітня і на початку червня, тоді в садах Букінгемського палацу проводиться садова вечірка, де присутня безліч гостей.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть відмовитися від титулу.

Також повідомлялося, що Королева Єлизавета незадоволена Кейт Міддлтон.