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Це справжнє диво: Віра Брежнєва натякнула на вагітність


Віра Брежнєва зізналася, що хоче народити третю дитину

Віра Брежнєва, яка нещодавно заінтригувала фанатів дивним записом про іншого чоловіка, раптово заговорила про третю вагітність. Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що хотіла б знову відчути радість материнства.

37-річна співачка Віра Брежнєва зізналася, що хотіла б народити ще одну дитину. Вона виховує вже двох дочок: 17-річну Соню і 9-річну Сару від попередніх стосунків, а от у шлюбі з композитором Костянтином Меладзе у неї немає дітей і ймовірно, що саме йому вона хоче подарувати ще одного малюка.

"Це справжнє щастя і чудо. Більш того, це той стан, що чоловіки не проживають в житті. Тільки нам природа дала це щастя", — зазначила Брежнєва.

Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Варто зауважити, що у Костянтина Меладзе від попереднього шлюбу з Яною Сум, який проіснував майже 19 років, троє дітей – дочки Аліса і Лія, і син Валерій, який страждає аутизмом.

Віра Брежнєва вийшла заміж за Костянтина Меладзе в жовтні 2015 року. Однак у відносинах вони були набагато довше – з 2005 року. Весілля пара зіграла таємно в Італії.

Віра Брежнєва з дітьми (instagram.com/ververa)

У ЗМІ припустили, що бажання завести ще одну дитину у Віри Брежнєвої з'явилося після розлуки зі старшою дочкою Сонею. Дівчинка поїхала в США, де здобуває освіту і веде самостійне життя.

Вона вже встигла дебютувати в якості моделі на Тижні моди, однак незважаючи на прекрасні зовнішні дані, пов'язувати своє життя з модельним бізнесом не планує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віра Брежнєва викликала гнів українців своїми висловами про Україну.

А також розповідали про те, що Брежнєва раптово повідомила, що вона не українська співачка.

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