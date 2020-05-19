Гордон пояснив інтерв'ю з Гіркіним: працював разом зі спецслужбами

Дмитро Гордон заявив, що інтерв'ю з Ігорем Гіркіним (Стрелковим) та Наталією Поклонською були записані у співпраці з українськими спецслужбами, а всі матеріали вже передані до Гааги, де будуть основою на процесі у справі про анексію Криму і розв'язуванні війни на Донбасі.

Після скандального інтерв'ю з Гіркіним під офіс Гордона прийшло близько ста активістів, які вимагали відкрити кримінальну справу проти журналіста.

Гордон же у відповідь записав відеозвернення, в якому пояснив, що інтерв'ю, як з Гіркіним, так і попереднє - з Поклонською - були записані "в співдружності з українськими спецслужбами". А в активістів, що прийшли до нього під офіс є час до ранку для того, щоб "стерти і виправити" все, що вони намалювали на асфальті та на вивісках.

А всіх, у кого є сумніви в правдивості його слів, Гордон попросив звертатися до заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова за підтвердженням. Наостанок журналіст закликав вибачитися перед ним тих, хто "поливав його брудом" за скандальні інтерв'ю.

Гордон пояснив скандальні інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською (відео: YouTube/Дмитро Гордон)

Своєю чергою Гюндуз Мамедов заявив, що все сказане в інтерв'ю Гордону може використовуватися в кримінальних справах. Заступник генпрокурора висловив журналістові подяку за ці свідчення.

«Кожен виконує свою роботу. Журналіст бере інтерв'ю, а я, як прокурор, який відповідає за розслідування військових злочинів, аналізую сказане і досліджую факти. Тому в цьому випадку, можу висловити лише подяку, а не критикувати за ті свідчення, які почуло наше суспільство і правоохоронні органи. В тому числі і про катастрофу літака MH17», - сказав Мамедов, пише в коментарі "Цензор.Нет".

Раніше ми писали, що Познер заявив в інтерв'ю Гордону, що Росія з легкістю могла б завоювати Україну, якби поставила таку мету.