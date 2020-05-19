Гордон объяснил интервью с Гиркиным: работал вместе со спецслужбами

Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Игорем Гиркиным (Стрелковым) и Натальей Поклонской были записаны в содействии с украинскими спецслужбами, а все материалы уже переданы в Гаагу, где будут основой на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.

После скандального интервью с Гиркиным под офис Гордона пришло около ста активистов, которые требовали открыть против журналиста уголовное дело.

Гордон же в ответ записал видеообращение, в котором пояснил, что интервью, как с Гиркиным, так и предыдущее - с Поклонской - были записаны "в содружестве с украинскими спецслужбами". А у активистов, что пришли к нему под офис есть время до утра для того, чтобы "стереть и исправить" все, что они нарисовали на асфальте и на вывесках.

А всех, у кого есть сомнения в правдивости его слов, Гордон попросил обращаться к заместителю Генерального прокурора Гюндузу Мамедову за подтверждением. Напоследок журналист призвал извиниться перед ним тех, кто "поливал его грязью" за скандальные интервью.

Гордон объяснил скандальные интервью с Гиркиным и Поклонской (видео: YouTube/Дмитрий Гордон)

В свою очередь Гюндуз Мамедов заявил, что все сказанное в интервью Гордону может использоваться в уголовных делах. Замгенпрокурора выразил журналисту благодарность за эти показания.

«Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае, могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17», - сказал Мамедов, пишет в комментарии "Цензор.Нет".

Ранее мы писали, что Познер заявил в интервью Гордону, что Россия с легкостью могла бы завоевать Украину, если бы задалась такой целью.