Гордон взял интервью у Гиркина: кто это такой и почему он скандальный

Гордон взял интервью у Гиркина (Кадр из видео)

Кто такой Игорь Гиркин и какой вред он принес Украине

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у скандального главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Вся беседа была записана с помощью Skype. Как объяснил Дмитрий Гордон, он сделал это интервью, так как считает его символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе. Кто же такой Игорь Гиркин на самом деле – читайте в Styler.

Игорь Всеволодович Гиркин родился 17 декабря 1970 года в Москве. С 1996 по 2013 год был сотрудником ВСБ России. С 2014 года стал руководителем проекта "Новороссия". Военный на пенсии.

Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских компаниях. По данным правозащитников, Гиркин имел отношение к похищению и убийству местных жителей в Чечне.

Игорь Стрелков, он же Гиркин, стал известен после военных действий на Донбассе. Он руководил незаконными военными группировками в Славянске, а потом провозгласил себя министром обороны фейковой республики "ДНР". Неоднократно в интервью Гиркин признавался, что его действия на Донбассе сыграли решающую роль в том, что там произошел военный конфликт. По его приказу террористы захватили Славянск 12 апреля 2014 года. Позже со своими приспешниками он перебрался в Донецк, а в конце лета он сложил с себя все полномочия и уехал в Россию.

Кроме того, он неоднократно бывал в Украине до 2014 года и участвовал в организации аннексии Крымского полуострова. Во время захвата Крыма он был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.

Гиркин в Украине находится в розыске, ему выдвинуты подозрения по многим статьям, в том числе создание террористической группы, массовые беспорядки, террористические акты, захват государственных зданий. США и ЕС наложили на Гиркина санкции, и он фигурирует одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing 777 на Донбассе в июле 2014 года.

Дмитрий Гордон взял интервью у Гиркина

Напомним, ранее мы писали о том, что появились доказательства того, что на Донбассе обстреливают украинских бойцов снайперы ФСБ.

Автор: Маруся Счастливая