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Грановський бере участь в унікальній фотовиставці в Харкові

STYLERПерсони    23.03.2019 - 14:08
Грановський бере участь в унікальній фотовиставці в Харкові
Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Фотовиставка в Харкові "Краса, написана світлом" триватиме по 31 березня

Нардеп і меценат Олександр Грановський взяв участь в унікальній фотовиставці у Харкові, на якій організатори Олена Горошко, Володимир Оглоблін та Тетяна Тумасян представили свої роботи про видатних жінок міста. Причому гостями виставки стали родичі тих самих жінок, яких відобразили на фотографіях, розповів політик на своїй сторінці в соцмережі Facebook у суботу, 23 березня.

Виставка відкрилася 22 березня і триватиме по 31 березня. Проводиться у харківській муніципальній галереї.

Він зазначив, що через щоденної суєти людям доводиться займатися не тим, чим хочеться, а тим, чим вони змушені. Вдночас йому вдалося приділити увагу цій фотовиставці.

"Я зробив так мало для того, щоб ця виставка все-таки відбулася, а вийшло так багато, в кінцевому підсумку. Я радий", - зізнався Грановський.

 

Виставка фотографій в Харкові "Краса, написана світлом" (фото з Facebook-сторінки Олександра Грановського)

Він поскаржився на те, що не може похвалитися вмінням знаходити час у своєму графіку для власного духовного розвитку в тому вигляді, в якому хотілося б.

"І тоді, коли виходить хоч якось взяти участь у тих подіях, які для певних людей по-справжньому важливі, це здорово і приємно. І особливо приємно тому, що в деяких людських стосунках немає ніякого бруду (читай політики), меркантильної користі та штучних лестощів", - йдеться в публікації.

 

Серед гостей були родичі героїнь виставки (фото з Facebook-сторінки Олександра Грановського)

Меценат також додав, щоб стати людиною, потрібно здійснювати людські вчинки "без оглядки на вигоди".

Грановський бере участь в унікальній фотовиставці в Харкові

Як повідомлялося раніше, нещодавно народний депутат Олександр Грановський викрив фейк про його "обід" із головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук.

Також ми писали про те, що Олександр Грановський пообіцяв підтримку наймолодшому шахісту з Харкова.

Нардеп Грановський заявив про вкидання в ЗМІ через розшук його однофамільця Нардеп Грановський попередив про фейкові сторінки від його імені в соцмережах
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