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Грановский участвует в уникальной фотовыставке в Харькове

STYLERПерсоны    23.03.2019 - 14:08
Грановский участвует в уникальной фотовыставке в Харькове
Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Фотовыставка в Харькове "Красота, написанная светом" продлится до 31 марта

Нардеп и меценат Александр Грановский принял участие в уникальной фотовыставке в Харькове, на которой организаторы Алена Горошко, Владимир Оглоблин и Татьяна Тумасьян представили свои работы о выдающихся женщинах города. Причем гостями выставки стали родственники тех самых женщин, которых запечатлели на фотографиях, рассказал политик на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 23 марта. 

Выставка открылась 22 марта и продолжит свою работу до 31 марта. Проводится в харьковской муниципальной галерее.

Он отметил, что из-за ежедневной суеты людям приходится заниматься не тем, чем хочется, а тем, чем они вынуждены. В то же время ему удалось уделить внимание данной фотовыставке.

"Я сделал так мало для того, чтоб эта выставка все-таки состоялась, а получилось так много, в конечном итоге. Я рад", - признался Грановский.

 

Выставка фотографий в Харькове "Красота, написанная светом" (фото с Facebook-страницы Александра Грановского)

Он посетовал на то, что не может похвастаться умением находить время в своем графике для собственного духовного развития в том виде, в каком хотелось бы.

"И тогда, когда получается хоть как-то поучаствовать в тех событиях, которые для определенных людей по-настоящему важны, это здорово и приятно. И особенно приятно потому, что в некоторых человеческих отношениях нет никакой грязи (читай политики), меркантильной корысти и искусственной лести", - говорится в публикации.

 

Среди гостей были родственники героинь выставки (фото с Facebook-страницы Александра Грановского)

Меценат также добавил - чтобы стать человеком, нужно совершать человеческие поступки "без оглядки на выгоды".

Грановский участвует в уникальной фотовыставке в Харькове

Как сообщалось ранее, недавно народный депутат Александр Грановский разоблачил фейк о его "обеде" с главой Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук. 

Также мы писали о том, что Александр Грановский пообещал поддержку самому юному шахматисту из Харькова. 

Нардеп Грановский заявил о вбросах в СМИ из-за розыска его однофамильца Нардеп Грановский предупредил о фейковых страницах от его имени в соцсетях
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