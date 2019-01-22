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"Хочу порадіти": DZIDZIO виписали з лікарні після побиття

STYLERПерсона    22.01.2019 - 20:18
"Хочу порадіти": DZIDZIO виписали з лікарні після побиття
Колаж РБК-Україна

Музикант записав для своїх шанувальників невеличке відеозвернення

Відомий український співак, соліст гурту DZIDZIO Михайло Хома, якого 28 грудня побили біля будівлі радіокомпанії "Тавр", записав для своїх шанувальників невеличке звернення, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Михайло Хома розповів, що його нарешті виписують з лікарні і подякував всім працівникам клініки за те, що вони протягом кількох тижнів були з ним ласкаві і уважні.

"Добрий день! Хочу порадіти і розповісти вам, що сьогодні, у вівторок, мене виписують із лікарні. Хочу сказати велике спасибі клініці і всім, хто тут працює", - сказав музикант.

Також він звернувся до своїх шанувальників і зазначив, що, завдяки їм, його свята в лікарняній палаті не були сумними.

"Всім передплатникам моїм теж величезне спасибі, якби не ви, то все проходило б набагато сумніше, а так, Новий рік провів з вами, вашими лайками та коментарями. Обіймаю вас, бігу на студію, так як написав нові пісні. Цьомаю, любцяю і велике дякую", - сказав DZIDZIO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від DZIDZIO (@dzidzio)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у справі про побиття DZIDZIO з'явився зовсім несподіваний поворот.

А також розповідали про те, що Дзідзьо чекає тривала реабілітація після нападу.

Крім того, ми писали про те, що Дзідзьо показав перше фото без бороди.

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