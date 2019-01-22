"Хочу порадоваться": DZIDZIO выписали из больницы после избиения

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Музыкант записал для своих поклонников небольшое видеобращение

Известный украинский певец, солист группы DZIDZIO Михаил Хома, которого 28 декабря избили возле здания радиокомпании "Тавр", записал для своих поклонников небольшое обращение, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Михаил Хома рассказал, что его наконец-то выписывают из больницы и поблагодарил всех работников клиники за то, что они на протяжении нескольких недель были с ним ласковы и внимательны.

"Добрый день! Хочу порадоваться и рассказать вам, что сегодня, во вторник, меня выписывают из больницы. Хочу сказать большое спасибо клинике и всем, кто тут работает", - сказал музыкант.

Также он обратился к своим поклонникам и отметил, что, благодаря им, его праздники в больничной палате не были грустными.

"Всем подписчикам моим тоже большущее спасибо, если бы не вы, то все проходило бы намного грустнее, а так, Новый год провел с вами, вашими лайками и комментариями. Обнимаю вас, бегу на студию, так как написал новые песни. Цьомаю, любцяю и большое спасибо", - сказал DZIDZIO.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в деле об избиении DZIDZIO появился совершенно неожиданный поворот.

А также рассказывали о том, что Дзидзьо ждет длительная реабилитация после нападения.

Кроме того, мы писали о том, что Дзидзьо показал первую фотографию без бороды.