Скандал с избиением Дзидзьо: дело получило неожиданный поворот (видео)

Видео: YouTube / ТСН

Фигурант скандала с избиением популярного певца и актера Михаила Хомы (известного как Дзидзьо) в Киеве 28 декабря Михаил Мишков прокомментировал инцидент. По словам мужчины, он сам является "жертвой", а группа DZIDZIO - преступная группировка во главе с концертным директором Анатолием Безухом, говорится в сюжете ТСН.

Так, артист рассказал, что утром возле здания радиокомпании "Тавр" его остановили трое человек и нанесли два удара по лицу. Одного из них Хома узнал - это Михаил Мишков.

"Приезжал раньше к нам на концерт, я его видел, его не пустила ко мне охрана. Он угрожал моему концертном дикректору, что у меня будет колено прострелено, что моим лицом повытирают туалеты", - сказал Дзидзьо.

Также от отметил, что после ударов у него разорвана барабанная перепонка.

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В то же время у самих нападавших совсем противоположная версия - якобы конфликт возник из-за больших денег и права управлять концертной деятельностью певца.

Михаил Мишков является бывшим офицером украинской разведки.

"Если бы я Михаила Хому толкнул... Я военнослужащий запаса, у меня много разрядов по разным видам спорта", - рассказал он.

Самих артистов он обвинил в неуплате налогов.

Мишков утверждает, что его позиция является "правовой". Он рассказал, что однажды на корпоративе, где выступал DZIDZIO, решил, что сможет получить заработок в этом проекте, и собрался купить 25%.

По его словам, он заключил с бывшим участником группы Олегом Турко - который покинул группу со скандалом - договор.

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"Договор, внесли в реестр, переоформили. Потом, когда начали разбираться, оказалось, что доходов у Михаила Фомы нет, хотя их выступление, и я могу предоставить информацию, стоит 25 тысяч долларов", - говори Мишков.

Он обратился к учредителям-совладельцев - это Виктор Безух, Анатолий Безух, Михаил Хома - и попросил предоставить ему документы как новому совладельцу - что же на самом деле происходит с этим проектом. По словам экс-разведчика, ему отказали в предоставлении документов и дали юридический адрес.

В Радомышле по этому адресу он увидел только разваленный дом.

"Я подъехал к Безуха и пытался с ними общаться, но меня начали игнорировать", - рассказал Мишков.

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По его словам, в Коростышеве было открыто уголовное дело о неуплате налогов, где Мишков признан пострадавшей стороной.

Он также рассказал про угрозы в свой адрес.

Мишков утверждает, что участники DZIDZIO берут за концерты наличные, получают дотации от государства и выводят деньги через подставных лиц.

"Я докажу, что Михаил Хома - преступная группировка во главе с Безухом Анатолием Викторовичем, которые выводят бюджетные средства. Я подаю заявление в Шевченковский РОВД ", - заявил Мишков.

Как сообщалось ранее, нападавших на Михаила Хому было несколько. После избиения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобилях.

По словам пиар-менеджера DZIDZIO Лилии Слюсар, артиста возле здания радиокомпании ждали трое людей, двоих из которых они знали. Третьим был некто Михаил Мешков, который якобы занимается рейдерством.

Михаил Хома рассказал, что Михаил Мешков просил своих подельников не трогать его певца. Дзидзьо заявил, он чувствует себя уверенно, но у него "есть небольшая обида". Михаил также хочет в законном порядке отстаивать свои интересы по инциденту.