Скандал із побиттям Дзідзьо: справа отримала несподіваний поворот (відео)

Відео: YouTube / ТСН

Фігурант скандалу із побиттям популярного співака та актора Михайла Хоми (відомого як Дзідзьо) в Києві 28 грудня Михайло Мішков прокоментував інцидент. За словами чоловіка, він сам є "жертвою", а гурт DZIDZIO - злочинне угруповання на чолі з концертним директором Анатолієм Безухого, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, артист розповів, що вранці біля будівлі радіокомпанії "Тавр" його зупинили троє людей і завдали два удари по обличчю. Одного з них Хома впізнав - це Михайло Мішков.

"Приїжджав раніше до нас на концерт, я його бачив, його не пустила до мене охорона. Він погрожував моєму концертному дикректору, що у мене буде коліно прострелено, що моїм обличчям витиратимуть туалети", - сказав Дзідзьо.

Також зазначив, що після ударів у нього розірвана барабанна перепонка.

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У той же час у самих нападників зовсім протилежна версія - нібито конфлікт виник через великі гроші та права керувати концертною діяльністю співака.

Михайло Мішков є колишнім офіцером української розвідки.

"Якщо б я Михайла Хому штовхнув... Я військовослужбовець запасу, у мене багато розрядів з різних видів спорту", - розповів він.

Самих артистів він звинуватив у несплаті податків.

Мішков стверджує, що його позиція є "правовою". Він розповів, що одного разу на корпоративі, де виступав DZIDZIO, вирішив, що зможе отримати заробіток в цьому проекті, і зібрався купити 25%.

За його словами, він уклав з колишнім учасником групи Олегом Турко - який покинув групу зі скандалом - договір.

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"Договір, внесли до реєстру, переоформили. Потім, коли почали розбиратися, виявилося, що доходів у Михайла Хоми нема, хоча їх виступ, і я можу надати інформацію, коштує 25 тисяч доларів", - кажи Мішков.

Він звернувся до засновників-співвласників - це Віктор Безух, Анатолій Безух, Михайло Хома - і попросив надати йому документи як новому співвласнику - що ж насправді відбувається з цим проектом. За словами екс-розвідника, йому відмовили в наданні документів і дали юридичну адресу.

У Радомишлі за цією адресою він побачив тільки розвалений будинок.

"Я під'їхав до Безуха і намагався з ними спілкуватися, але мене почали ігнорувати", - розповів Мішков.

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За його словами, в Коростишеві було відкрито кримінальну справу про несплату податків, де Мішкова було визнано постраждалою стороною.

Він також розповів про погрози на свою адресу.

Мішков стверджує, що учасники DZIDZIO беруть за концерти готівку, отримують дотації від держави і виводять гроші через підставних осіб.

"Я доведу, що Михайло Хома - злочинне угруповання на чолі із Безухом Анатолієм Вікторовичем, які виводять бюджетні кошти. Я подаю заяву до Шевченківського РОВС", - заявив Мішков.

Як повідомлялося раніше, нападників на Михайла Хому було кілька. Після побиття зловмисники зникли у невідомому напрямку на автомобілі.

За словами піар-менеджера DZIDZIO Лілії Слюсар, артиста біля будівлі радіокомпанії чекали троє людей, двоє з яких вони знали. Третім був такий собі Михайло Мішків, який нібито займається рейдерством.

Михайло Хома розповів, що Михайло Мішків просив своїх спільників не чіпати його співака. Дзідзьо заявив, що він почуває себе впевнено, але у нього "є невелика образа". Михайло також хоче в законному порядку відстоювати свої інтереси щодо інциденту.