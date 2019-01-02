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"Хочемо пам'ятати": дружина Шумахера зробила відверту заяву

STYLERПерсона    02.01.2019 - 16:35
"Хочемо пам'ятати": дружина Шумахера зробила відверту заяву
Міхаель Шумахер (фото: Getty Images)

Рідні Міхаеля Шумахера заявили про створення віртуального музею на честь гонщика

Напередодні 50-річного ювілею Міхаеля Шумахера його родина вирішила створити віртуальний музей, присвячений легендарному гонщику і багаторазовому чемпіону Формули-1.

&quot;Хочемо пам'ятати&quot;: дружина Шумахера зробила відверту заяву

Міхаель Шумахер (фото: facebook.com/michaelschumacherofficial)

З допомогою мобільного додатку, який буде запущено 3 січня, шанувальники володаря численних рекордів Формули-1, який кілька років був прикутий до ліжка, зможуть ще раз оцінити його неймовірні досягнення.

"Ми дуже раді відсвяткувати 50-й день народження Міхаеля разом з вами і від усієї душі дякуємо вам за те, що ми можемо зробити це разом... Додаток є ще однією віхою в наших зусиллях віддати належне йому і його прихильникам. Ми хочемо пам'ятати його перемоги, рекорди і радісні моменти", - написала в Facebook дружина гонщика Коріні Шумахер.

&quot;Хочемо пам'ятати&quot;: дружина Шумахера зробила відверту заяву

Коріні і Міхаель Шумахери (фото: facebook.com/michaelschumacherofficial)

Вона також пояснила, чому про гонщика так мало інформації, і підкреслила, що спортсмен "в хороших руках".

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти йому. Будь ласка, зрозумійте, ми слідуємо бажанням Міхаеля і зберігаємо конфіденційність про його здоров'я. У той же час ми говоримо велике спасибі за вашу турботу і бажаємо вдалого вам і щасливого 2019 року", - додала Коріні.

&quot;Хочемо пам'ятати&quot;: дружина Шумахера зробила відверту заяву

Скріншот поста

Тим часом шанувальники гонщика просять сім'ю Шумахера сказати правду про його стан.

"Просто скажіть фанатам: чи є шанси на повне одужання? Ми повинні знати!" - написав у коментарях до посту один юзер.

&quot;Хочемо пам'ятати&quot;: дружина Шумахера зробила відверту заяву

Міхаель Шумахер (фото: Getty Images)

Також користувачі впевнені в тому, що Міхаель зможе стати на ноги.

"З днем народження і всього найкращого. Сподіваюся, у вас все добре, незважаючи на обставини... У тебе і твоєї родини ще багато сил, і ти не перестаєш боротися. Я впевнений, що разом ви зможете зробити це! Всі шанувальники з вами і тримають пальці схрещеними. Міхаель, продовжуй, я впевнений у твоїй перемозі. В думках ми завжди з тобою!" - зазначив Вальтер Трейхель.

&quot;Хочемо пам'ятати&quot;: дружина Шумахера зробила відверту заяву

Скріншот

Нагадаємо, що в кінці 2013 року Шумахер отримав травму голови під час катання на гірських лижах.

Раніше ми писали про те, що стан легендарного гонщика покращився.

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