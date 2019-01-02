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"Хотим помнить": жена Шумахера сделала откровенное заявление

STYLERПерсона    02.01.2019 - 16:35
"Хотим помнить": жена Шумахера сделала откровенное заявление
Михаэль Шумахер (фото: Getty Images)

Родные Михаэля Шумахера заявили о создании виртуального музея в честь гонщика

В канун 50-летнего юбилея Михаэля Шумахера его семья решила создать виртуальный музей, посвященный легендарному гонщику и многократному чемпиону Формулы-1. 

&quot;Хотим помнить&quot;: жена Шумахера сделала откровенное заявление

Михаэль Шумахер (фото: facebook.com/michaelschumacherofficial)

С помощью мобильного приложения, которое будет запущено 3 января, поклонники обладателя многочисленных рекордов Формулы-1, который несколько лет был прикован к кровати, смогут еще раз оценить его невероятные достижения.

"Мы очень рады отпраздновать 50-й день рождения Михаэля вместе с вами и от всей души благодарим вас за то, что мы можем сделать это вместе... Приложение является еще одной вехой в наших усилиях воздать должное ему и вам, его поклонникам. Мы хотим помнить его победы, рекорды и радостные моменты", - написала в Facebook супруга гонщика Коринна Шумахер.

&quot;Хотим помнить&quot;: жена Шумахера сделала откровенное заявление

Коринна и Михаэль Шумахеры (фото: facebook.com/michaelschumacherofficial)

Она также объяснила, почему о гонщике так мало информации, и подчеркнула, что спортсмен "в хороших руках". 

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите, мы следуем желаниям Михаэля и сохраняем конфиденциальность о его здоровье. В то же время мы говорим большое спасибо за вашу заботу и желаем вам удачного и счастливого 2019 года", - добавила Коринна.

&quot;Хотим помнить&quot;: жена Шумахера сделала откровенное заявление

Скриншот поста

Тем временем поклонники гонщика просят семью Шумахера сказать правду о его состоянии.

"Просто скажите фанатам: есть ли шансы на полное выздоровление? Мы должны знать!" - написал в комментариях к посту один юзер.

&quot;Хотим помнить&quot;: жена Шумахера сделала откровенное заявление

Михаэль Шумахер (фото: Getty Images)

Также пользователи уверены в том, что Михаэль сможет стать на ноги.

"С днем рождения и всего наилучшего. Надеюсь, у вас все хорошо, несмотря на обстоятельства... У тебя и твоей семьи еще много сил, и ты не перестаешь бороться. Я уверен, что вместе вы сможете сделать это! Все поклонники с вами и держат пальцы скрещенными. Михаэль, продолжай, я уверен в твоей победе. В мыслях мы всегда с тобой!" - отметил Вальтер Трейхель.

&quot;Хотим помнить&quot;: жена Шумахера сделала откровенное заявление

Скриншот

Напомним, что в конце 2013 года Шумахер получил травму головы во время катания на горных лыжах.  

Ранее мы писали о том, что состояние легендарного гонщика улучшилось.

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