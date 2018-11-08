Ірина Луценко прийшла в Раду у чоботях за 1400 євро

Колаж РБК-Україна

З'ясувалося, що чоботи з минулорічної колекції

Народний депутат, представник президента в парламенті і дружина Генерального прокурора України Ірина Луценко прийшла в Раду в дорогих червоних чоботях. Про це повідомила на своїй сторнці у Facebook журналіст Ганна Стешенко.

Ганна Стешенко опублікувала фотографії з кулуарів Верховної Ради і розповіла, що народний депутат Ірина Луценко прийшла на роботу в червоних чоботях відомого бренду Yves Saint Laurent.

Скріншот фото (facebook.com/annasteshenko)

Журналіст зазначила, що в Україні такі можна купити за 1399 євро і вони з колекції минулого року.

Також Ганна Стешенко розповіла, що раніше Ірина Луценко обирала взуття іншого бренду - LOUBOUTIN з червоною підошвою.

Скріншот поста (facebook.com/annasteshenko)

У коментарях користувачі відзначили, що красиві чоботи. Крім того, деякі висловили думку, що ціна для народного депутата не така вже й висока, автомобілі на яких народні обранці приїжджають на роботу, коштують набагато дорожче.

Ще користувачі написали, що можливо ці чоботи коштують дешевше, так як під довгим платтям Ірини Луценко не видно, яку саме модель вона придбала.

Скріншот коментарів (facebook.com/annasteshenko)

До речі, раніше ми писали про те, що нардеп Барна попросив позбавити акредитації журналіста, якого обматюкав в Раді.

А також розповідали про те, що Ірина Луценко стала переможницею Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття".

Народний депутат, представник Президента в парламенті Ірина Луценко стала переможницею десятої Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття", отримавши визнання за свою політичну і громадську діяльність.

Відео: РБК-Україна