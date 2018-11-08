Ирина Луценко пришла в Раду в сапогах за 1400 евро

Коллаж РБК-Украина

Выяснилось, что сапоги из прошлогодней коллекции

Народный депутат, представитель президента в парламенте и жена Генерального прокурора Украины Ирина Луценко пришла в Раду в дорогих красных сапогах. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Анна Стешенко.

Анна Стешенко опубликовала фотографии из кулуаров Верховной Рады и рассказала, что народный депутат Ирина Луценко пришла на работу в красных сапогах известного бренда Yves Saint Laurent.

Скриншот фото (facebook.com/annasteshenko)

Журналист отметила, что в Украине такие можно купить за 1399 евро и они из коллекции прошлого года.

Также Анна Стешенко рассказала, что ранее Ирина Луценко предпочитала обувь другого бренда - LOUBOUTIN с красной подошвой.

Скриншот поста (facebook.com/annasteshenko)

В комментариях пользователи отметили, что сапоги красивые. Кроме того, некоторые высказали мнение, что цена для народного депутата не такая уж и высокая, автомобили на которых народные избранники приезжают на работу, стоят намного дороже.

Еще пользователи написали, что возможно эти сапоги стоят дешевле, так как под длинным платьем Ирины Луценко не видно, какую именно модель она приобрела.

Скриншот комментариев (facebook.com/annasteshenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что нардеп Барна попросил лишить аккредитации журналиста, которого обматерил в Раде.

А также рассказывали о том, что Ирина Луценко стала победительницей Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".

Народный депутат, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко стала победительницей десятой Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия", получив признание за свою политическую и общественную деятельность.

Видео: РБК-Украина