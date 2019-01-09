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"З великої перемоги вийшов великий пшик": Герман висловилася про томос

STYLERПерсона    09.01.2019 - 20:59

Відео: YouTube/112 Україна

Колишній радник Віктора Януковича Ганна Герман уїдливо висловилася про надання томосу Україні, який привезли без підписів членів Синоду. Своє обурення вона висловила в програмі "Вечірній прайм" на каналі "112 Україна".

Герман зазначила, що люди не довіряють владі не з-за того, що слухають російську пропаганду, а тому що влада їх постійно обманює.

Так, на її думку, сталося і з томосом, який привезли в Україну на Різдво, але не сказали відразу, що його потрібно буде повернути, тому що не вистачає всіх підписів. А без цього він не матиме юридичної сили.

&quot;З великої перемоги вийшов великий пшик&quot;: Герман висловилася про томос

Скріншот з відео YouTube/112 Україна

Вона також заявила, що українців повинні були повідомити про це нюанс, або ж якщо не говорити, то зробити все непомітно, щоб ця інформація не просочилася в маси і не було потім насмішок і спекуляцій.

"А так з великої перемоги вийшов великий пшик, тому що маленька брехня породжує велику недовіру", - додала Герман.

Варто зазначити, що сьогодні, 9 січня, томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату.

Нагадаємо, що 7 січня в Софійському соборі пройшла Різдвяна літургія, на якій був продемонстрований томос.

Ми також повідомляли про те, що біля Софійського собору зібралося величезна черга людей, охочих подивитися на томос.

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