"Из большой победы получился большой пшик": Герман высказалась о томосе

Видео: YouTube/112 Украина

Бывшая советница Виктора Януковича Анна Герман язвительно высказалась о предоставлении томоса Украине, который привезли без подписей членов Синода. Свое возмущение она высказала в программе "Вечерний прайм" на канале "112 Украина".

Герман отметила, что люди не доверяют власти не из-за того, что слушают российскую пропаганду, а потому что власть их постоянно обманывает.

Так, по ее мнению, случилось и с томосом, который привезли в Украину на Рождество, но не сказали сразу, что его нужно будет вернуть, потому что не хватает всех подписей. А без этого у него не будет юридической силы.

Скриншот из видео YouTube/112 Украина

Она также заявила, что украинцев должны были уведомить об этом нюансе, или же если не говорить, то сделать все незаметно, чтобы эта информация не просочилась в массы и не было потом насмешек и спекуляций.

"А так из большой победы получился большой пшик, потому что маленькая ложь рождает большое недоверие", - добавила Герман.

Стоит отметить, что сегодня, 9 января, томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Напомним, что 7 января в Софийском соборе прошла Рождественская литургия, на которой был продемонстрирован томос.

Мы также сообщали о том, что у Софийского собора собралась огромная очередь людей желающих посмотреть на томос.