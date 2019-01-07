У Софийского собора собралась огромная очередь желающих посмотреть на Томос (видео)

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Большое количество людей стоят в очереди, чтобы посмотреть на Томос

Чтобы увидеть Томос жителям и гостям столицы необходимо постоять в серьезной очереди, так как желающих его посмотреть собралось очень много. Это хорошо видно на видео, которое выкладывают пользователи Facebook.

Напомним, что сегодня, 7 января, в Киеве в Софийском соборе прошло праздничное богослужение, которое провел митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Видео: Facebook.com/Кокотюха Андрей

После рождественской литургии Томос перенесли в трапезный зал, где на него могут посмотреть все желающие.

Видео: Facebook.com/Ксения Ларели

Пользователи сети активно обсуждают это историческое событие.

"Приветствую всех патриотов Украины с духовной независимостью! Слава Иисусу!", - написал Вася Билаш.

"Замечательный день! Радость переполняет!", - отметил Тарас Кульбаба.

"Слава Богу. Осуществилось. Спасибо!", - прокомментировала Людмила Марчук.

Стоит отметить, что Томос на некоторое время вернут в Стамбул, поскольку его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей также поздравил украинцев с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины и отметил, что этому событию рады и в Украине, и за ее пределами.