Біля Софійського собору зібралася величезна черга бажаючих подивитися на Томос (відео)

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Велика кількість людей стоять у черзі, щоб подивитися на Томос

Щоб побачити Томос жителям і гостям столиці необхідно постояти серйозної черзі, так як бажаючих його подивитися зібралося дуже багато. Це добре видно на відео, яке викладають користувачі Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 січня, у Києві в Софійському соборі пройшло святкове богослужіння, яке провів митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Відео: Facebook.com/Кокотюха Андрій

Після різдвяної літургії Томос перенесли в трапезний зал, де на нього можуть подивитися всі охочі.

Відео: Facebook.com/Ксения Ларели

Користувачі мережі активно обговорюють цю історичну подію.

"Вітаю всіх патріотів України з духовною незалежністю! Слава Ісусу!", - написав Вася Білаш.

"Чудовий день! Радість переповнює!", - зазначив Тарас Кульбаба.

"Слава Богу. Здійснилося. Спасибі!" - прокоментувала Людмила Марчук.

Варто зазначити, що Томос на деякий час повернуть в Стамбул, оскільки його повинні підписати усі члени Синоду Вселенського патріархату.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій також привітав українців з отриманням Томосу про автокефалію Православної церкви України і зазначив, що цій події ради і в Україні, і за її межами.