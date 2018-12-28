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Побиття Дзідзьо: поліція відкрила виробництво

STYLERПерсона    28.12.2018 - 19:59
Побиття Дзідзьо: поліція відкрила виробництво
Фото: колаж РБК-Україна

Провадження відкрито за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень)

У поліції відкрили провадження за фактом побиття відомого співака і актора, лідера гурту DZIDZIO Михайла Хоми у Києві. Про це в п'ятницю, 28 грудня, повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик, передають "Українські Новини".

Інцидент із артистом стався перед ефіром на радіо в Подільському районі на вулиці Хвойки біля будівлі радіокомпанії "Тавр". Михайла двічі удалрили по обличчю.

Побиття Дзідзьо: поліція відкрила виробництвоDZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

У поліції розповіли, що справу відкрито за ст. 125 КК - умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень.

Блищик уточнила, що підставою для початку розслідування стало звернення Дзідзьо із заявою до правоохоронних органів.

Побиття Дзідзьо: поліція відкрила виробництво

Побиття Дзідзьо: поліція відкрила виробництвоСкріншот з відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Як повідомлялося раніше, нападників на Михайла Хому було кілька. Після побиття зловмисники зникли у невідомому напрямку на автомобілях.

За словами піар-менеджера DZIDZIO Лілії Слюсар, артиста біля будівлі радіокомпанії чекали троє людей, двох з яких вони знали. Третім був такий собі Михайло Мєшков, який нібито займається рейдерством.

Михайло Хома розповів, що Михайло Мєшков просив своїх спільників не чіпати його співака. Дзідзьо заявив, що він почуває себе впевнено, але у нього "є невелика образа". Михайло також хоче в законному порядку відстоювати свої інтереси щодо інциденту.

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