Избиение Дзидзьо: полиция открыла производство

Фото: коллаж РБК-Украина

Производство открыто по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение легких телесных повреждений)

В полиции открыли производство по факту избиения известного певца и актера, лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы в Киеве. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик, передают "Українські Новини".

Инцидент с артистом произошел перед его эфиром на радио в Подольском районе на улице Хвойки возле здания радиокомпании "Тавр". Михаила дважды удалрили по лицу.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

В полиции рассказали, что дело открыто по ст. 125 УК - умышленное причинение легких телесных повреждений.

Блищик уточнила, что основанием для начала расследование стало обращение Дзидзьо с заявлением в правоохранительные органы.

Скриншот с видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, нападавших на Михаила Хому было несколько. После избиения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобилях.

По словам пиар-менеджера DZIDZIO Лилии Слюсар, артиста возле здания радиокомпании ждали трое людей, двоих из которых они знали. Третьим был некто Михаил Мешков, который якобы занимается рейдерством.

Михаил Хома рассказал, что Михаил Мешков просил своих подельников не трогать его певца. Дзидзьо заявил, он чувствует себя уверенно, но у него "есть небольшая обида". Михаил также хочет в законном порядке отстаивать свои интересы по инциденту.