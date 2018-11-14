"З кулаками, матами і прокльонами": на сестру Маші Єфросиніної напали в спортклубі

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Жінка накинулась на дівчину через блокування у соціальній мережі

Відома українська телеведуча, актриса і громадський діяч Маша Єфросиніна, яка рассказывала як не зриватися на дитину, розповіла про нападени на обственную сестру. Про це вона написала своїй публікації в Instagram.

Маша вирішила дати рекомендації своїм передплатникам, як не звертати уваги на критику інших людей. Про це вона розповіла в відео з рубрики "Питання/Відповідь". Поки вона це робила, на її сестру напали у спортклубі.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 14 Лис 2018 р. о 1:43 PST

Відео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла, як її під час другої вагітності активно обговорювали працівниці салону краси.

"Як раптом чую з жіночого тіла в мохері, що сиділа до входу (а відповідно, до мене спиною) розповсюджується гуркочуче: "Дівчатка, хто чув, ця кончена Єфросиніна розродилася вже? Хто там, дівчинка або хлопчик?" – написала зірка.

Ведуча не розгубилась і вирішила відповісти на грубість.

"Я встаю, підходжу до неї і кажу: "Ви знаєте, я ще не народила, але якщо залишите мені ваш номер, обов'язково повідомлю".

За словами ведучої, поки вона писала цей пост, на її сестру накинулися в спортивному клубі.

"Поки я писала цей пост, на мою сестру на вході в спортклуб жінка накинулася з кулаками, матами і прокльонами на адресу нашої сім'ї, звинувачуючи її в тому, що Ліза заблокувала її - причому, за образи! Чужу думку, як бачите, зараз не має обмежувачів", - поділилася Маша.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Раніше ми повідомляли, що Маша Єфросиніна продемонструвала своїм шанувальникам діловий вечірній образ.

А ще телезірка поділилася зі своїми читачами секретами успіху.

Відео: РБК-Україна