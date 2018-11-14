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"С кулаками, матами и проклятиями": на сестру Маши Ефросининой напали в спортклубе

STYLERПерсона    14.11.2018 - 22:27
"С кулаками, матами и проклятиями": на сестру Маши Ефросининой напали в спортклубе
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Женщина набросилась на девушку из-за блокировки в социальной сети

Известная украинская телеведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина, которая рассказывала, как не срываться на ребенке, рассказала о нападени на обственную сестру. Об этом она написала своем посте в Instagram.

Маша решила дать рекомендацию своим подписчикам, как не обращать внимания на критику других людей. Об этом она рассказала в видео из рубрики "Вопрос/Ответ". Пока она это делала, на ее сестру напали в спортклубе.

Видео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая рассказала, как ее во время второй беременности активно обсуждали сотрудницы салона красоты.

"Как вдруг слышу из женского тела в мохере, сидящего ко входу (а соотвественно, ко мне спиной) раздается грохочущее: "Девочки, кто слышал, эта конченная Ефросинина разродилась уже? Кто там, девочка или мальчик?" – написала в посте звезда.

Ведущая не растерялась и решила ответить на грубость.

"Я встаю, подхожу к ней и говорю: "Вы знаете, не родила я еще, но если оставите мне ваш номер, обязательно сообщу".

По словам  ведущей, пока она писала этот пост, на ее сестру набросились в спортивном клубе.

"Пока я писала этот пост, на мою сестру на входе в спортклуб накинулась женщина с кулаками, матами и проклятиями в адрес нашей семьи, обвиняя ее в том, что Лиза заблокировала ее - причем, за оскорбления! Чужое мнение, как видите, сейчас не имеет ограничителей", - поделилась Маша.

&quot;С кулаками, матами и проклятиями&quot;: на сестру Маши Ефросининой напали в спортклубе

&quot;С кулаками, матами и проклятиями&quot;: на сестру Маши Ефросининой напали в спортклубе

&quot;С кулаками, матами и проклятиями&quot;: на сестру Маши Ефросининой напали в спортклубе

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы сообщали, что Маша Ефросинина продемонстрировала своим поклонникам деловой вечерний образ.

А еще телезвезда поделилась с подписчиками своими секретами успеха

Видео: РБК-Украина

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