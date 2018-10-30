Відомий композитор загинув у страшній автокатастрофі

Фото: Швидка допомога (wikimedia.org)

Його син і невістка також постраждали в ДТП

У ДТП загинув відомий російський композитор, автор багатьох гучних хітів Григорія Лепса, Крістіни Орбакайте і Тетяни Буланової, Володимир Бородін. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на близького друга і співавтора композитора, поета Миколу Бірюкова.

Микола Бірюков повідомив, що в неділю Володимир Бородін разом з сім'єю поїхав в Солнечногорск і потрапив по дорозі в автокатастрофу. Постраждали всі, хто знаходився в автомобілі. Бородіна доставили в лікарню, але врятувати не змогли, і він помер у реанімаційному відділенні.

"Вчора Володимир поїхав у Солнечногорск з сином Іллею і невісткою Настею. На світлофорі в їх автомобіль на повному ходу в'їхала фура. Володимир сьогодні під ранок помер у реанімації, не приходячи до тями", - розповів Бірюков і додав, що син та невістка композитора перебувають у важкому стані в лікарні.

Фото: Володимир Бородін (facebook com/Олексій Новоселів)

Володимиру Бородіну було 52 роки. Він працював з багатьма зірками російської естради – Григорієм Лепсом, Кристиною Орбакайте, Тетяною Булановою, Олексієм Глизіним та іншими артистами. Серед найвідоміших його пісень – "Пізній вечір в Сорренто", "Сльози на долонях", "Ангел-охоронець" та "Сто днів до наказу".

Повідомляється, що похорон і прощання з композитором Володимиром Бородиним відбудуться 31 жовтня, а поховають його на цвинтарі в Домодєдово.

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Відео: РБК-Україна