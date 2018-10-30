Известный композитор погиб в жуткой автокатастрофе

Фото: Скорая помощь (wikimedia.org)

Его сын и невестка также пострадали в ДТП

В ДТП погиб известный российский композитор, автор многих нашумевших хитов Григория Лепса, Кристины Орбакайте и Татьяны Булановой, Владимир Бородин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкого друга и соавтора композитора, поэта Николая Бирюкова.

Николай Бирюков сообщил, что в воскресенье Владимир Бородин вместе с семьей поехал в Солнечногорск и попал по дороге в автокатастрофу. Пострадали все, кто находился в автомобиле. Бородина доставили в больницу, но спасти не смогли, и он скончался в реанимационном отделении.

"Вчера Владимир поехал в Солнечногорск с сыном Ильей и невесткой Настей. На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание", - рассказал Бирюков и добавил, что сын и невестка композитора находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: Владимир Бородин (facebook com/Алексей Новоселов)

Владимиру Бородину было 52 года. Он работал со многими звездами российской эстрады – Григорием Лепсом, Кристиной Орбакайте, Татьяной Булановой, Алексеем Глызиным и другими артистами. Среди самых известных его песен – "Поздний вечер в Сорренто", "Слезы на ладонях", "Ангел-хранитель" и "Сто дней до приказа".

Сообщается, что похороны и прощание с композитором Владимиром Бородиным состоятся 31 октября, а похоронят его на кладбище в Домодедово.

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Видео: РБК-Украина