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"Як хочеться прожити...": незадовго до смерті Поплавська залишила пророче послання

STYLERПерсона    04.11.2018 - 21:27
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

За кілька тижнів до власної смерті Поплавська процитувала вірш про вшанування пам'яті померлих

20 жовтня артистка українського "Дизель шоу" Марина Поплавська померла в результаті травм, несумісних з життям. Причиною тому стало зіткнення автобуса з артистами і фури. Пізніше шанувальники артистки виявили публікацію Марини Поплавської, в якій згадувалося про пам'ять померлих. Запис опублікований на сторінці артистки Facebook.

Марина Поплавська процитувала вірш Юрія Візбора, написаний у 1978 році:

Как хочется прожить еще сто лет,

Ну пусть не сто — хотя бы половину,

И вдоволь наваляться на траве,

Любить и быть немножечко любимым.

И знать, что среди шумных площадей

И тысяч улиц, залитых огнями,

Есть Родина, есть несколько людей,

Которых называем мы друзьями.

 

Мы шумно расстаемся у машин,

У самолетов и кабриолетов,

Загнав пинками в самый край души

Предчувствия и всякие приметы.

Но тайна мироздания лежит

На телеграмме тяжело и чисто,

Ведь слово "смерть", равнО как слово "жизнь",

Не производит множественных чисел.

 

Когда от потрясения и тьмы

Очнешься, чтоб утрату подытожить,

То кажется, что жизнь ты взял взаймы

У тех, кому немножечко ты должен.

Но лишь герой скрывается во мгле,

Должны герои новые явиться,

Иначе равновесье на земле

Не сможет никогда восстановиться.

 

Лучшие ребята из ребят

Раньше всех уходят — это странно,

Что ж, не будем плакать непрестанно,

Мертвые нам это не простят.

Мы видали в жизни их не раз —

И святых, и грешных, и усталых, —

Будем же их помнить неустанно,

Как они бы помнили про нас!

&quot;Як хочеться прожити...&quot;: незадовго до смерті Поплавська залишила пророче послання

&quot;Як хочеться прожити...&quot;: незадовго до смерті Поплавська залишила пророче послання

Скріншот поста облікового запису facebook.com/poplavskajam

Шанувальники прокоментували вірш, сказавши, що це дуже символічна публікація.

"Дуже символічно... І сумно, що цей вірш тепер застосовуємо і до Мариночки.. Сподіваюся, вона знала, як її обожнюють люди, і бачить зараз скільком буде її не вистачати... Горе...", — написала Алла Рожкова.

&quot;Як хочеться прожити...&quot;: незадовго до смерті Поплавська залишила пророче послання

Скріншот коментаря поста облікового запису facebook.com/poplavskajam

Раніше повідомлялося, що про Марину Поплавську зняли міні-фільм (відео).

Також ми писали, що негідники вирішили нажитися на смерті зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської.

Відео: (video.rbc.ua)

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