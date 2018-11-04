"Як хочеться прожити...": незадовго до смерті Поплавська залишила пророче послання

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

За кілька тижнів до власної смерті Поплавська процитувала вірш про вшанування пам'яті померлих

20 жовтня артистка українського "Дизель шоу" Марина Поплавська померла в результаті травм, несумісних з життям. Причиною тому стало зіткнення автобуса з артистами і фури. Пізніше шанувальники артистки виявили публікацію Марини Поплавської, в якій згадувалося про пам'ять померлих. Запис опублікований на сторінці артистки Facebook.

Марина Поплавська процитувала вірш Юрія Візбора, написаний у 1978 році:

Как хочется прожить еще сто лет, Ну пусть не сто — хотя бы половину, И вдоволь наваляться на траве, Любить и быть немножечко любимым. И знать, что среди шумных площадей И тысяч улиц, залитых огнями, Есть Родина, есть несколько людей, Которых называем мы друзьями. Мы шумно расстаемся у машин, У самолетов и кабриолетов, Загнав пинками в самый край души Предчувствия и всякие приметы. Но тайна мироздания лежит На телеграмме тяжело и чисто, Ведь слово "смерть", равнО как слово "жизнь", Не производит множественных чисел. Когда от потрясения и тьмы Очнешься, чтоб утрату подытожить, То кажется, что жизнь ты взял взаймы У тех, кому немножечко ты должен. Но лишь герой скрывается во мгле, Должны герои новые явиться, Иначе равновесье на земле Не сможет никогда восстановиться. Лучшие ребята из ребят Раньше всех уходят — это странно, Что ж, не будем плакать непрестанно, Мертвые нам это не простят. Мы видали в жизни их не раз — И святых, и грешных, и усталых, — Будем же их помнить неустанно, Как они бы помнили про нас!

Скріншот поста облікового запису facebook.com/poplavskajam

Шанувальники прокоментували вірш, сказавши, що це дуже символічна публікація.

"Дуже символічно... І сумно, що цей вірш тепер застосовуємо і до Мариночки.. Сподіваюся, вона знала, як її обожнюють люди, і бачить зараз скільком буде її не вистачати... Горе...", — написала Алла Рожкова.

Скріншот коментаря поста облікового запису facebook.com/poplavskajam

Раніше повідомлялося, що про Марину Поплавську зняли міні-фільм (відео).

Також ми писали, що негідники вирішили нажитися на смерті зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської.

Відео: (video.rbc.ua)