"Як хочеться прожити...": незадовго до смерті Поплавська залишила пророче послання

За кілька тижнів до власної смерті Поплавська процитувала вірш про вшанування пам'яті померлих
20 жовтня артистка українського "Дизель шоу" Марина Поплавська померла в результаті травм, несумісних з життям. Причиною тому стало зіткнення автобуса з артистами і фури. Пізніше шанувальники артистки виявили публікацію Марини Поплавської, в якій згадувалося про пам'ять померлих. Запис опублікований на сторінці артистки Facebook.
Марина Поплавська процитувала вірш Юрія Візбора, написаний у 1978 році:
Как хочется прожить еще сто лет,
Ну пусть не сто — хотя бы половину,
И вдоволь наваляться на траве,
Любить и быть немножечко любимым.
И знать, что среди шумных площадей
И тысяч улиц, залитых огнями,
Есть Родина, есть несколько людей,
Которых называем мы друзьями.
Мы шумно расстаемся у машин,
У самолетов и кабриолетов,
Загнав пинками в самый край души
Предчувствия и всякие приметы.
Но тайна мироздания лежит
На телеграмме тяжело и чисто,
Ведь слово "смерть", равнО как слово "жизнь",
Не производит множественных чисел.
Когда от потрясения и тьмы
Очнешься, чтоб утрату подытожить,
То кажется, что жизнь ты взял взаймы
У тех, кому немножечко ты должен.
Но лишь герой скрывается во мгле,
Должны герои новые явиться,
Иначе равновесье на земле
Не сможет никогда восстановиться.
Лучшие ребята из ребят
Раньше всех уходят — это странно,
Что ж, не будем плакать непрестанно,
Мертвые нам это не простят.
Мы видали в жизни их не раз —
И святых, и грешных, и усталых, —
Будем же их помнить неустанно,
Как они бы помнили про нас!
Скріншот поста облікового запису facebook.com/poplavskajam
Шанувальники прокоментували вірш, сказавши, що це дуже символічна публікація.
"Дуже символічно... І сумно, що цей вірш тепер застосовуємо і до Мариночки.. Сподіваюся, вона знала, як її обожнюють люди, і бачить зараз скільком буде її не вистачати... Горе...", — написала Алла Рожкова.
Скріншот коментаря поста облікового запису facebook.com/poplavskajam
Раніше повідомлялося, що про Марину Поплавську зняли міні-фільм (відео).
Також ми писали, що негідники вирішили нажитися на смерті зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської.
Відео: (video.rbc.ua)