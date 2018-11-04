"Как хочется прожить еще...": незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание

За несколько недель до собственной смерти Поплавская процитировала стих о памяти умерших
20 октября артистка украинского "Дизель шоу" Марина Поплавская скончалась в результате травм, несовместимых с жизнью. Причиной тому стало столкновение автобуса с артистами и фуры. Позже поклонники артистки обнаружили публикацию Марины Поплавской, в которой упоминалось о памяти умерших. Запись опубликована на странице артистки в Facebook.
Марина Поплавская процитировала стихотворение Юрия Визбора, написанное в 1978 году:
Как хочется прожить еще сто лет,
Ну пусть не сто — хотя бы половину,
И вдоволь наваляться на траве,
Любить и быть немножечко любимым.
И знать, что среди шумных площадей
И тысяч улиц, залитых огнями,
Есть Родина, есть несколько людей,
Которых называем мы друзьями.
Мы шумно расстаемся у машин,
У самолетов и кабриолетов,
Загнав пинками в самый край души
Предчувствия и всякие приметы.
Но тайна мироздания лежит
На телеграмме тяжело и чисто,
Ведь слово "смерть", равнО как слово "жизнь",
Не производит множественных чисел.
Когда от потрясения и тьмы
Очнешься, чтоб утрату подытожить,
То кажется, что жизнь ты взял взаймы
У тех, кому немножечко ты должен.
Но лишь герой скрывается во мгле,
Должны герои новые явиться,
Иначе равновесье на земле
Не сможет никогда восстановиться.
Лучшие ребята из ребят
Раньше всех уходят — это странно,
Что ж, не будем плакать непрестанно,
Мертвые нам это не простят.
Мы видали в жизни их не раз —
И святых, и грешных, и усталых, —
Будем же их помнить неустанно,
Как они бы помнили про нас!
Скриншот поста аккаунта facebook.com/poplavskajam
Поклонники прокомментировали стихотворение, сказав, что это очень символичная публикация.
"Очень символично... И горестно, что этот стих теперь применим и к Мариночке... Надеюсь, она знала, как ее обожают люди, и видит сейчас скольким будет ее не хватать... Горе..", — написала Алла Рожкова.
Скриншот комментария поста аккаунта facebook.com/poplavskajam
Ранее сообщалось, что про Марину Поплавскую сняли мини-фильм (видео).
Также мы писали, что негодяи решили нажиться на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской.
Видео: (video.rbc.ua)