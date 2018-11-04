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"Как хочется прожить еще...": незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание

STYLERПерсона    04.11.2018 - 21:27
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

За несколько недель до собственной смерти Поплавская процитировала стих о памяти умерших

20 октября артистка украинского "Дизель шоу" Марина Поплавская скончалась в результате травм, несовместимых с жизнью. Причиной тому стало столкновение автобуса с артистами и фуры. Позже поклонники артистки обнаружили публикацию Марины Поплавской, в которой упоминалось о памяти умерших. Запись опубликована на странице артистки в Facebook.

Марина Поплавская процитировала стихотворение Юрия Визбора, написанное в 1978 году:

Как хочется прожить еще сто лет,

Ну пусть не сто — хотя бы половину,

И вдоволь наваляться на траве,

Любить и быть немножечко любимым.

И знать, что среди шумных площадей

И тысяч улиц, залитых огнями,

Есть Родина, есть несколько людей,

Которых называем мы друзьями.

 

Мы шумно расстаемся у машин,

У самолетов и кабриолетов,

Загнав пинками в самый край души

Предчувствия и всякие приметы.

Но тайна мироздания лежит

На телеграмме тяжело и чисто,

Ведь слово "смерть", равнО как слово "жизнь",

Не производит множественных чисел.

 

Когда от потрясения и тьмы

Очнешься, чтоб утрату подытожить,

То кажется, что жизнь ты взял взаймы

У тех, кому немножечко ты должен.

Но лишь герой скрывается во мгле,

Должны герои новые явиться,

Иначе равновесье на земле

Не сможет никогда восстановиться.

 

Лучшие ребята из ребят

Раньше всех уходят — это странно,

Что ж, не будем плакать непрестанно,

Мертвые нам это не простят.

Мы видали в жизни их не раз —

И святых, и грешных, и усталых, —

Будем же их помнить неустанно,

Как они бы помнили про нас!

&quot;Как хочется прожить еще...&quot;: незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание

&quot;Как хочется прожить еще...&quot;: незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание

Скриншот поста аккаунта facebook.com/poplavskajam

Поклонники прокомментировали стихотворение, сказав, что это очень символичная публикация.

"Очень символично... И горестно, что этот стих теперь применим и к Мариночке... Надеюсь, она знала, как ее обожают люди, и видит сейчас скольким будет ее не хватать... Горе..", — написала Алла Рожкова.

&quot;Как хочется прожить еще...&quot;: незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание

Скриншот комментария поста аккаунта facebook.com/poplavskajam

Ранее сообщалось, что про Марину Поплавскую сняли мини-фильм (видео).

Также мы писали, что негодяи решили нажиться на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской.

Видео: (video.rbc.ua)

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