"Как хочется прожить еще...": незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание

За несколько недель до собственной смерти Поплавская процитировала стих о памяти умерших

20 октября артистка украинского "Дизель шоу" Марина Поплавская скончалась в результате травм, несовместимых с жизнью. Причиной тому стало столкновение автобуса с артистами и фуры. Позже поклонники артистки обнаружили публикацию Марины Поплавской, в которой упоминалось о памяти умерших. Запись опубликована на странице артистки в Facebook.

Марина Поплавская процитировала стихотворение Юрия Визбора, написанное в 1978 году:

Как хочется прожить еще сто лет,

Ну пусть не сто — хотя бы половину,

И вдоволь наваляться на траве,

Любить и быть немножечко любимым.

И знать, что среди шумных площадей

И тысяч улиц, залитых огнями,

Есть Родина, есть несколько людей,

Которых называем мы друзьями.

Мы шумно расстаемся у машин,

У самолетов и кабриолетов,

Загнав пинками в самый край души

Предчувствия и всякие приметы.

Но тайна мироздания лежит

На телеграмме тяжело и чисто,

Ведь слово "смерть", равнО как слово "жизнь",

Не производит множественных чисел.

Когда от потрясения и тьмы

Очнешься, чтоб утрату подытожить,

То кажется, что жизнь ты взял взаймы

У тех, кому немножечко ты должен.

Но лишь герой скрывается во мгле,

Должны герои новые явиться,

Иначе равновесье на земле

Не сможет никогда восстановиться.

Лучшие ребята из ребят

Раньше всех уходят — это странно,

Что ж, не будем плакать непрестанно,

Мертвые нам это не простят.

Мы видали в жизни их не раз —

И святых, и грешных, и усталых, —

Будем же их помнить неустанно,

Как они бы помнили про нас!