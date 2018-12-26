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Кевін Спейсі записав відео про домагання: Голлівуд у гніві (відео)

STYLERПерсона    26.12.2018 - 23:37

Відео: YouTube / Kevin Spacey

Відомий голлівудський актор Кевін Спейсі записав відео в ролі Френка Андервуда, що викликало гнівну реакцію колег актора. Про це повідомляє USA Today.

Спейсі, якому було пред'явлено звинувачення у скоєнні кримінального злочину, пов'язаного із звинуваченням у сексуальному насильстві в Массачусетсі в 2016 році, повернувся в переддень Різдва в соціальних мережах з монологом, який, мабуть, критикував рух #MeToo, використовуючи при цьому образ Андервуда для захисту Спейсі.

"Звичайно, деякі вірили всьому і просто чекали, затамувавши подих, щоб почути, як я зізнаюся у всьому", - каже він у ролі Андервуда, який був убитий в серії Netflix в листопаді після того, як Спейсі був звільнений з фінального сезону шоу.

 

 

"Вони просто жадають, щоб я заявив, що все сказане було правдою і що я отримав те, що заслужив. Хіба це не було б легко? Якби все було так просто? Ми обидва знаємо, що це ніколи не було так просто, не в політиці, а не в житті", - йдеться у трихвилинному відео.

Ролик одразу викликав різку реакцію соратників і режисерів, які висміювали спробу Спейсі спростувати звинувачення. Алісса Мілано, Еллен Баркін розкритикували "жарт" Спейсі.

"Кевін Спейсі посилає дуже тривожне повідомлення, коли відчитує свою аудиторію", - написала Еллен Баркін в Twitter.

 

 

Актриса і відверта активістка руху #MeToo Алісса Мілано назвала це відео "страшним".

 

 

 

Баркін також відповіла прямо на твіт Спейсі його відео.

"На жаль, ви не можете бути більш відвертим. Вам також може бути важко бути сексуальним хижаком і педофлией", - порадила вона, посилаючись на звинувачення, з якими він зіткнувся.

Як повідомлялося раніше, з легендарного голлівудського актора Кевіна Спейсі прокуратура Лос-Анджелеса зняла звинувачення в сексуальних домаганнях. Зазначається, що так як одна з жертв зірки картин "Нестерпні боси", "Краса по-американськи", "Підозрілі особи" звинуватила Спейсі в сексуальних домаганнях ще в 1992 році, то розглядати позов прокурори навіть не стали.

Нагадаємо, скандал навколо Спейсі виник після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Рэпп звинуватив знаменитого актора в сексуальних домаганнях. Рэпп розповів, що тоді йому було 14 років. Після цього випадку Спейсі зробив камінг-аут і зізнався в нетрадиційній орієнтації.

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