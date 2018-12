Кевін Спейсі записав відео про домагання: Голлівуд у гніві (відео)

Відео: YouTube / Kevin Spacey

Відомий голлівудський актор Кевін Спейсі записав відео в ролі Френка Андервуда, що викликало гнівну реакцію колег актора. Про це повідомляє USA Today.

Спейсі, якому було пред'явлено звинувачення у скоєнні кримінального злочину, пов'язаного із звинуваченням у сексуальному насильстві в Массачусетсі в 2016 році, повернувся в переддень Різдва в соціальних мережах з монологом, який, мабуть, критикував рух #MeToo, використовуючи при цьому образ Андервуда для захисту Спейсі.

"Звичайно, деякі вірили всьому і просто чекали, затамувавши подих, щоб почути, як я зізнаюся у всьому", - каже він у ролі Андервуда, який був убитий в серії Netflix в листопаді після того, як Спейсі був звільнений з фінального сезону шоу.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 грудня 2018 р.

"Вони просто жадають, щоб я заявив, що все сказане було правдою і що я отримав те, що заслужив. Хіба це не було б легко? Якби все було так просто? Ми обидва знаємо, що це ніколи не було так просто, не в політиці, а не в житті", - йдеться у трихвилинному відео.

Ролик одразу викликав різку реакцію соратників і режисерів, які висміювали спробу Спейсі спростувати звинувачення. Алісса Мілано, Еллен Баркін розкритикували "жарт" Спейсі.

"Кевін Спейсі посилає дуже тривожне повідомлення, коли відчитує свою аудиторію", - написала Еллен Баркін в Twitter.

Kevin Spacey is sending a very disturbing message as he chastises his audience... if you hypocrites loved me as a murderer, why won't you love me as a sex offender? Maybe because Frank Underwood's crimes are fiction and Kevin Spacey's are not. #LostInSpacey — Ellen Barkin (@EllenBarkin) 25 грудня 2018 р.

Актриса і відверта активістка руху #MeToo Алісса Мілано назвала це відео "страшним".

i'm sure none of the men who were kids at the time of their sexual assaults appreciate @KevinSpacey 's weird video. No. Just No. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 25 грудня 2018 р.

i'm sure none of the men who were kids at the time of their sexual assaults appreciate @KevinSpacey 's weird video. No. Just No. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 25 грудня 2018 р.

Баркін також відповіла прямо на твіт Спейсі його відео.

"На жаль, ви не можете бути більш відвертим. Вам також може бути важко бути сексуальним хижаком і педофлией", - порадила вона, посилаючись на звинувачення, з якими він зіткнувся.

Як повідомлялося раніше, з легендарного голлівудського актора Кевіна Спейсі прокуратура Лос-Анджелеса зняла звинувачення в сексуальних домаганнях. Зазначається, що так як одна з жертв зірки картин "Нестерпні боси", "Краса по-американськи", "Підозрілі особи" звинуватила Спейсі в сексуальних домаганнях ще в 1992 році, то розглядати позов прокурори навіть не стали.

Нагадаємо, скандал навколо Спейсі виник після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Рэпп звинуватив знаменитого актора в сексуальних домаганнях. Рэпп розповів, що тоді йому було 14 років. Після цього випадку Спейсі зробив камінг-аут і зізнався в нетрадиційній орієнтації.