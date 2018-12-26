Кевін Спейсі записав відео про домагання: Голлівуд у гніві (відео)

Відео: YouTube / Kevin Spacey
Відомий голлівудський актор Кевін Спейсі записав відео в ролі Френка Андервуда, що викликало гнівну реакцію колег актора. Про це повідомляє USA Today.
Спейсі, якому було пред'явлено звинувачення у скоєнні кримінального злочину, пов'язаного із звинуваченням у сексуальному насильстві в Массачусетсі в 2016 році, повернувся в переддень Різдва в соціальних мережах з монологом, який, мабуть, критикував рух #MeToo, використовуючи при цьому образ Андервуда для захисту Спейсі.
"Звичайно, деякі вірили всьому і просто чекали, затамувавши подих, щоб почути, як я зізнаюся у всьому", - каже він у ролі Андервуда, який був убитий в серії Netflix в листопаді після того, як Спейсі був звільнений з фінального сезону шоу.
Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz— Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 грудня 2018 р.
"Вони просто жадають, щоб я заявив, що все сказане було правдою і що я отримав те, що заслужив. Хіба це не було б легко? Якби все було так просто? Ми обидва знаємо, що це ніколи не було так просто, не в політиці, а не в житті", - йдеться у трихвилинному відео.
Ролик одразу викликав різку реакцію соратників і режисерів, які висміювали спробу Спейсі спростувати звинувачення. Алісса Мілано, Еллен Баркін розкритикували "жарт" Спейсі.
"Кевін Спейсі посилає дуже тривожне повідомлення, коли відчитує свою аудиторію", - написала Еллен Баркін в Twitter.
Kevin Spacey is sending a very disturbing message as he chastises his audience... if you hypocrites loved me as a murderer, why won't you love me as a sex offender? Maybe because Frank Underwood's crimes are fiction and Kevin Spacey's are not. #LostInSpacey— Ellen Barkin (@EllenBarkin) 25 грудня 2018 р.
Актриса і відверта активістка руху #MeToo Алісса Мілано назвала це відео "страшним".
i'm sure none of the men who were kids at the time of their sexual assaults appreciate @KevinSpacey 's weird video. No. Just No.— Patricia Arquette (@PattyArquette) 25 грудня 2018 р.
i'm sure none of the men who were kids at the time of their sexual assaults appreciate @KevinSpacey 's weird video. No. Just No.— Patricia Arquette (@PattyArquette) 25 грудня 2018 р.
Баркін також відповіла прямо на твіт Спейсі його відео.
"На жаль, ви не можете бути більш відвертим. Вам також може бути важко бути сексуальним хижаком і педофлией", - порадила вона, посилаючись на звинувачення, з якими він зіткнувся.
Як повідомлялося раніше, з легендарного голлівудського актора Кевіна Спейсі прокуратура Лос-Анджелеса зняла звинувачення в сексуальних домаганнях. Зазначається, що так як одна з жертв зірки картин "Нестерпні боси", "Краса по-американськи", "Підозрілі особи" звинуватила Спейсі в сексуальних домаганнях ще в 1992 році, то розглядати позов прокурори навіть не стали.
Нагадаємо, скандал навколо Спейсі виник після того, як зірка серіалу Star Trek Ентоні Рэпп звинуватив знаменитого актора в сексуальних домаганнях. Рэпп розповів, що тоді йому було 14 років. Після цього випадку Спейсі зробив камінг-аут і зізнався в нетрадиційній орієнтації.