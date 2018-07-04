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Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще трое мужчин

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 16:52
Фото: Кевин Спейси (Уoutube/oKinoUA TrailersTV)
Фото: Кевин Спейси (Уoutube/oKinoUA TrailersTV)

Скандал вокруг знаменитого актера не утихает

В Великобритании трое мужчин обвинили голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает таблоид TMZ.

В феврале 2018 года в полицию обратилось двое мужчин с заявлением, будто один из них стал стал жертвой сексуального насилия со стороны Кевина Спейси в 2008 году в районе Лондона Ламбет. Второго мужчину, по словам заявителей, актер домогался в 2013 году в британском городе Глостер.

В апреле 2018 года в правоохранительные органы обратился еще один мужчина. По его словам, Кевин Спейси приставал к нему в 1996 году в Вестминстере.

До этого полиция Лондона уже вела расследование по трем подобным обвинениям в адрес Кевина Спейси . В одном из тех случаев мужчина заявил, что инцидент с голливудским актером у него произошел в 2005 году также в Вестминстере. Теперь правоохранители расследуют шесть случаев.

Скандал вокруг Кевина Спейси возник после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Репп обвинил знаменитого актера в домогательствах. Репп рассказал, что тогда ему было 14 лет. После этого случая Кевин Спейси совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной ориентации. Впоследствии еще несколько мужчин сообщили о домогательствах со стороны звезды.

Ранее знаменитый актер рассказал, как его домогался Кевин Спейси.

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Теги: домогательства, актер
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