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Кевин Спейси записал видео про домогательства: Голливуд в гневе (видео)

STYLERПерсона    26.12.2018 - 23:37

Видео: YouTube / Kevin Spacey

Знаменитый голливудский актер Кевин Спейси записал видео в роли Фрэнка Андервуда, которое вызвало гневную реакцию коллег актера. Об этом сообщает USA Today

Спейси, которому было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с обвинением в сексуальном насилии в Массачусетсе в 2016 году, вернулся в канун Рождества в социальных сетях с монологом, который, по-видимому, критиковал движение #MeToo, используя при этом образ Андервуда для защиты Спейси.

"Конечно, некоторые верили всему и просто ждали, затаив дыхание, чтобы услышать, как я признаюсь во всем", - говорит он в роли Андервуда, который был убит в серии Netflix в ноябре после того, как Спейси был уволен с финального сезона шоу.

 

 

"Они просто жаждут, чтобы я заявил, что все сказанное было правдой и что я получил то, что заслужил. Разве это не было бы легко? Если бы все было так просто? Мы оба знаем, что это никогда не было так просто, не в политике а не в жизни", - говорится в трехминутном видео.

Ролик сразу вызвал резкую реакцию соратников и режиссеров, которые высмеивали попытку Спейси опровергнуть обвинения. Алисса Милано, Эллен Баркин раскритиковали "шутку" Спейси.

"Кевин Спейси посылает очень тревожное сообщение, когда отчитывает свою аудиторию", - написала Эллен Баркин в Twitter.

 

 

Актриса и откровенная активистка движения #MeToo Алисса Милано назвала это видео "жутким".

 

 

 

Баркин также ответила прямо на твит Спейси его видео.

"К сожалению, вы не можете быть более откровенным. Вам также может быть трудно быть сексуальным хищником и педофлией", - посоветовала она, ссылаясь на обвинения, с которыми он столкнулся.

Как сообщалось ранее,  с легендарного голливудского актера Кевина Спейси прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах. Отмечается, что так как одна из жертв звезды картин "Несносные боссы", "Красота по-американски", "Подозрительные лица" обвинила Спейси в сексуальных домогательствах еще в 1992 году, то рассматривать иск прокуроры даже не стали.

Напомним, скандал вокруг Спейси возник после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил знаменитого актера в домогательствах. Рэпп рассказал, что тогда ему было 14 лет. После этого случая Спейси совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной ориентации.

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