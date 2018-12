Кевин Спейси записал видео про домогательства: Голливуд в гневе (видео)

Видео: YouTube / Kevin Spacey

Знаменитый голливудский актер Кевин Спейси записал видео в роли Фрэнка Андервуда, которое вызвало гневную реакцию коллег актера. Об этом сообщает USA Today.

Спейси, которому было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с обвинением в сексуальном насилии в Массачусетсе в 2016 году, вернулся в канун Рождества в социальных сетях с монологом, который, по-видимому, критиковал движение #MeToo, используя при этом образ Андервуда для защиты Спейси.

"Конечно, некоторые верили всему и просто ждали, затаив дыхание, чтобы услышать, как я признаюсь во всем", - говорит он в роли Андервуда, который был убит в серии Netflix в ноябре после того, как Спейси был уволен с финального сезона шоу.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 декабря 2018 г.

"Они просто жаждут, чтобы я заявил, что все сказанное было правдой и что я получил то, что заслужил. Разве это не было бы легко? Если бы все было так просто? Мы оба знаем, что это никогда не было так просто, не в политике а не в жизни", - говорится в трехминутном видео.

Ролик сразу вызвал резкую реакцию соратников и режиссеров, которые высмеивали попытку Спейси опровергнуть обвинения. Алисса Милано, Эллен Баркин раскритиковали "шутку" Спейси.

"Кевин Спейси посылает очень тревожное сообщение, когда отчитывает свою аудиторию", - написала Эллен Баркин в Twitter.

Kevin Spacey is sending a very disturbing message as he chastises his audience... if you hypocrites loved me as a murderer, why won’t you love me as a sex offender? Maybe because Frank Underwood’s crimes are fiction and Kevin Spacey’s are not. #LostInSpacey — Ellen Barkin (@EllenBarkin) 25 декабря 2018 г.

Актриса и откровенная активистка движения #MeToo Алисса Милано назвала это видео "жутким".

I’m sure none of the men who were kids at the time of their sexual assaults appreciate @KevinSpacey ‘s weird video. No. Just No. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 25 декабря 2018 г.

Баркин также ответила прямо на твит Спейси его видео.

"К сожалению, вы не можете быть более откровенным. Вам также может быть трудно быть сексуальным хищником и педофлией", - посоветовала она, ссылаясь на обвинения, с которыми он столкнулся.

Как сообщалось ранее, с легендарного голливудского актера Кевина Спейси прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах. Отмечается, что так как одна из жертв звезды картин "Несносные боссы", "Красота по-американски", "Подозрительные лица" обвинила Спейси в сексуальных домогательствах еще в 1992 году, то рассматривать иск прокуроры даже не стали.

Напомним, скандал вокруг Спейси возник после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил знаменитого актера в домогательствах. Рэпп рассказал, что тогда ему было 14 лет. После этого случая Спейси совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной ориентации.