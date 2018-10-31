У Києві помер знаменитий театральний режисер Едуард Митницький

Фото: колаж РБК-Україна

Режисер був художнім керівником Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві

У Києві в середу, 31 жовтня, помер у віці 87 років відомий український театральний режисер Едуард Маркович Митницький. Про це розповіла директор департаменту культури КМДА Діана Попова на своїй сторінці в Facebook.

"Осиротів не тільки колектив Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, а й вся театральна спільнота країни... Щирі співчуття близьким і рідним, сил і витримки колегам", - написала вона.

Едуард Маркович Митницький (Фото: facebook.com/diana.popova.104)

Едуард Митницький був художнім керівником Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві. Був народним артистом Української РСР (1988) і Росії (2004).

Скрін: facebook.com/diana.popova.104

У коментарях до сумного повідомленням підписники Попової висловлюють свої щирі співчуття у зв'язку зі смертю знамениторого театрального режисера:

"Царство небесне";

"Як сумно ... Як гірко ... Але порожньо. Світла пам'ять";

"Улюблений театр, скільки інтерв'ю, вистав зняли! Господи, починаєш ненавидіти цей рік. Страшно. Царство небесне";

"Світла пам'ять";

"Це новина яка забирає частину серця ... Вічна і світла пам'ять і художнику";

"Що ж це за такий період! Втрати щодня. Великий Майстер театрального справи, звикли, що він є завжди! Таких все менше на Землі. Сумно. Шкода. Світла пам'ять. Царство небесне Эдуад Маркович";

"Епоха ціла... скільки себе пам'ятаю він був і не змінювався.. і ось немає.. земля пухом"...

Скрін: facebook.com/diana.popova.104

Нагадаємо, 30 жовтня помер радянський і український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Народному артисту України було 87 років.

Раніше ми повідомляли, що 26 жовтня помер знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов. Лікарі Московської міської онкологічної лікарні не змогли врятувати одного з самих прославлених радянських артистів.

Нагадаємо, що нещодавно у віці 94 років помер відомий голлівудський актор Джеймс Карен.

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Відео: РБК-Україна