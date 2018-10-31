В Киеве скончался знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий

Режиссер был художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве
В Киеве в среду, 31 октября, скончался в возрасте 87 лет знаменитый украинский театральный режиссер Эдуард Маркович Митницкий. Об этом рассказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.
"Осиротел не только коллектив Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра, но и вся театральная общественность страны... Искренние соболезнования близким и родным, сил и выдержки коллегам", - написала она.
Эдуард Маркович Митницкий (Фото: facebook.com/diana.popova.104)
Эдуард Митницкий был художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве. Был народным артистом Украинской ССР (1988 г.) и России (2004 г.).
Скрин: facebook.com/diana.popova.104
В комментариях к печальному сообщению подписчики Поповой высказывают свои искренние соболезнования в связи со смертью знамениторого театрального режиссера:
"Царство небесное";
"Как грустно ... Как горько ... Но пусто. Светлая память";
"Любимый театр, сколько интервью, спектаклей сняли! Господи, начинаешь ненавидеть этот год. Страшно. Царствие небесное";
"Светлая в память";
"Это новость которая забирает часть сердца ... Вечная и светлая память великому человеку и художнику";
"Что же это за период такой! Потери ежедневно. Великий Мастер театрального дела, привыкли, что он есть всегда! Таких все меньше на Земле. Печально. Жаль. Светлая память. Царствие небесное Эдуад Маркович";
"Эпоха целая... сколько себя помню он был и не менялся.. и вот нет.. земля пухом"...
Скрин: facebook.com/diana.popova.104
Напомним, 30 октября скончался советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Народному артисту Украины было 87 лет.
Ранее мы сообщали, что 26 октября умер знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов. Врачи Московской городской онкологической больницы не смогли спасти одного из самых прославленных советских артистов.
Напомним, что недавно в возрасте 94 лет скончался известный голливудский актер Джеймс Карен.
Видео: РБК-Украина