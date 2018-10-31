В Киеве скончался знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий

Фото: коллаж РБК-Украина

Режиссер был художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве

В Киеве в среду, 31 октября, скончался в возрасте 87 лет знаменитый украинский театральный режиссер Эдуард Маркович Митницкий. Об этом рассказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.

"Осиротел не только коллектив Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра, но и вся театральная общественность страны... Искренние соболезнования близким и родным, сил и выдержки коллегам", - написала она.

Эдуард Маркович Митницкий (Фото: facebook.com/diana.popova.104)

Эдуард Митницкий был художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве. Был народным артистом Украинской ССР (1988 г.) и России (2004 г.).

Скрин: facebook.com/diana.popova.104

В комментариях к печальному сообщению подписчики Поповой высказывают свои искренние соболезнования в связи со смертью знамениторого театрального режиссера:

"Царство небесное";

"Как грустно ... Как горько ... Но пусто. Светлая память";

"Любимый театр, сколько интервью, спектаклей сняли! Господи, начинаешь ненавидеть этот год. Страшно. Царствие небесное";

"Светлая в память";

"Это новость которая забирает часть сердца ... Вечная и светлая память великому человеку и художнику";

"Что же это за период такой! Потери ежедневно. Великий Мастер театрального дела, привыкли, что он есть всегда! Таких все меньше на Земле. Печально. Жаль. Светлая память. Царствие небесное Эдуад Маркович";

"Эпоха целая... сколько себя помню он был и не менялся.. и вот нет.. земля пухом"...

Скрин: facebook.com/diana.popova.104

Напомним, 30 октября скончался советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Народному артисту Украины было 87 лет.

Ранее мы сообщали, что 26 октября умер знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов. Врачи Московской городской онкологической больницы не смогли спасти одного из самых прославленных советских артистов.

Напомним, что недавно в возрасте 94 лет скончался известный голливудский актер Джеймс Карен.

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Видео: РБК-Украина