Кличко привітав українців з Різдвом: Цього року воно особливе! УПЦ отримала незалежність!

До своєї публікації мер Києва додав фото на гірсько-лижному курорті
Мер Києва Віталій Кличко привітав українців, які відзначають Різдво Христове за Юліанським календарем. Привітання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомляє прес-служба мера Києва. Він зазначив, що цьогорічне Різдво - особливе для України!
"Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. - Українська православна церква отримала незалежність!", - підкреслив мер Києва.
Також він опублікував кілька фото з новорічного відпочинку з родиною.
Віталій Кличко (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
"Час новорічно-різдвяних свят для мене - це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика), активно відпочити, трохи "підзарядити батарейки", - написав Кличко.
"Дивлюся на фото: як час спливає швидко - вимахали дітки. Єгор вже вищий за Володю", - зауважив Віталій Кличко.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/Vitaliy.Klychko
Відео: (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Нагадаємо, що раніше Кличко на квадроциклі привітав українців зі святами.
Раніше Кличко розповів про розвиток smart-інфраструктури Києва.
До цього Кличко призначив собі нового заступника.