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Кличко привітав українців з Різдвом: Цього року воно особливе! УПЦ отримала незалежність!

STYLERПерсона    06.01.2019 - 17:38
Кличко привітав українців з Різдвом: Цього року воно особливе! УПЦ отримала незалежність!
Віталій Кличко (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

До своєї публікації мер Києва додав фото на гірсько-лижному курорті

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців, які відзначають Різдво Христове за Юліанським календарем. Привітання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомляє прес-служба мера Києва. Він зазначив, що цьогорічне Різдво - особливе для України!

"Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. - Українська православна церква отримала незалежність!", - підкреслив мер Києва.

Також він опублікував кілька фото з новорічного відпочинку з родиною.

 

Віталій Кличко (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"Час новорічно-різдвяних свят для мене - це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика), активно відпочити, трохи "підзарядити батарейки", - написав Кличко. 

"Дивлюся на фото: як час спливає швидко - вимахали дітки.  Єгор вже вищий за Володю", - зауважив Віталій Кличко.

Кличко привітав українців з Різдвом: Цього року воно особливе! УПЦ отримала незалежність!

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Vitaliy.Klychko

Відео: (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Нагадаємо, що раніше Кличко на квадроциклі привітав українців зі святами.

Раніше Кличко розповів про розвиток smart-інфраструктури Києва.

До цього Кличко призначив собі нового заступника.

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