Кличко поздравил украинцев с Рождеством: В этом году оно особенное! УПЦ получила независимость!

Виталий Кличко (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

К своей публикации мэр Киева добавил фото на горно-лыжном курорте

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю. Поздравление Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба мэра Киева. Он отметил, что нынешнее Рождество - особенное для Украины!

"Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. - Украинская православная церковь получила независимость!", - подчеркнул мэр Киева.

Также он опубликовал несколько фото с новогоднего отдыха с семьей.

Виталий Кличко (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"Время новогодне-рождественских праздников для меня - это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки", - написал Кличко.



"Смотрю на фото: как время летит быстро - вымахали детки. Егор уже выше Володю", - отметил Виталий Кличко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Vitaliy.Klychko

Видео: (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Напомним, что ранее Кличко на квадроцикле поздравил украинцев с праздниками.

Ранее Кличко рассказал о развитии smart-инфраструктуры Киева.

До этого Кличко назначил себе нового заместителя.