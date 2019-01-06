Кличко поздравил украинцев с Рождеством: В этом году оно особенное! УПЦ получила независимость!

К своей публикации мэр Киева добавил фото на горно-лыжном курорте
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю. Поздравление Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба мэра Киева. Он отметил, что нынешнее Рождество - особенное для Украины!
"Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. - Украинская православная церковь получила независимость!", - подчеркнул мэр Киева.
Также он опубликовал несколько фото с новогоднего отдыха с семьей.
Виталий Кличко (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
"Время новогодне-рождественских праздников для меня - это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки", - написал Кличко.
"Смотрю на фото: как время летит быстро - вымахали детки. Егор уже выше Володю", - отметил Виталий Кличко.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/Vitaliy.Klychko
Видео: (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Напомним, что ранее Кличко на квадроцикле поздравил украинцев с праздниками.
Ранее Кличко рассказал о развитии smart-инфраструктуры Киева.
До этого Кличко назначил себе нового заместителя.