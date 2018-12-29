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Кличко на квадроцикле поздравил украинцев с праздниками

STYLERЖизнь    29.12.2018 - 00:03

Видео: youtube.com

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым. Видеоролик опубликовали на официальной странице столичного главы в Facebook.

В самом начале видеоролика богатырь Илья Муромец, памятник которому установлен в парке "Муромец", сказочным образом превращается в Деда Мороза - Виталия Кличко.

Кличко на квадроцикле поздравил украинцев с праздниками

Скриншот видео: youtube.com

Далее на видео Кличко в костюме Деда Мороза мчится по ночному Киеву на квадроцикле, зажигает праздничные огни на улицах столицы и делится подарками с киевлянами.

"Чудеса происходят. Особенно в преддверии Нового года и Рождества. Особенно, когда мы с открытым сердцем ждем казку, когда верим и умеем творить добро...  Мир вокруг меняем мы сами. Пусть он будет добрее и счастливее. Я желаю вам светлой веры – в чудо, в свои мечты, в свою страну! С Новым годом и Рождеством Христовым!" – поздравил украинцев Кличко.

Кличко на квадроцикле поздравил украинцев с праздниками

Скриншот видео: youtube.com

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевсовете планируют отремонтировать крематорий.

Также ранее мы публиковали новость о том, что в Киеве ввели запрет на обрезку деревьев.

Кстати, также мы сообщали о том, что НАПК внесло предписание мэру Киева.

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