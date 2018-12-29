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Кличко на квадроциклі привітав українців зі святами

STYLERЖиття    29.12.2018 - 00:03

Відео: youtube.com

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з наступаючими святами – Новим роком та Різдвом Христовим. Відеоролик опублікували на офіційній сторінці столичного голови у Facebook.

На самому початку відеоролика богатир Ілля Муромець, пам'ятник якому встановлений у парку "Муромець", казковим чином перетворюється на Діда Мороза - Віталія Кличка.

Кличко на квадроциклі привітав українців зі святами

Скріншот відео: youtube.com

Далі на відео Кличко в костюмі Діда Мороза мчить нічним Києвом на квадроциклі, запалює святкові вогні на вулицях столиці і ділиться подарунками з киянами.

"Дива трапляються. Особливо напередодні Нового року та Різдва. Особливо, коли ми з відкритим серцем чекаємо на казку, коли віримо і вміємо творити добро... Світ навколо міняємо ми самі. Нехай він буде добрішим і щасливішим. Я бажаю вам світлої віри в чудо, в свої мрії, свою країну! З Новим роком і Різдвом Христовим!" – привітав українців Кличко.

Кличко на квадроциклі привітав українців зі святами

Скріншот відео: youtube.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Київраді планують відремонтувати крематорій.

Також раніше ми публікували новину про те, що у Києві ввели заборону на обрізання дерев.

До речі, також ми повідомляли про те, що НАЗК внесло припис меру Києва.

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