Наче клоун вже: оголена Лобода обурила фанатів (фото)

Світлана Лобода знову зіштовхнулася з критикою в мережі через образ
Лобода не рідко зустрічає критику за зверхню поведінку та сумнівні зміни образу. Величезна кількість фото, що скандальна артиства публікує в мережі, викликає у її шанувальників і підписників суперечливі враження. Нові знімки зірки - саме з таких.
Українська співачка, яка активно будує свою кар'єру в РФ, виклала в Instagram два кадри і знову нагадала про прийдешній сингл "Куля-дура", прем'єра якого має відбутися 12 квітня.
На фото оголена Світлана Лобода накинула на себе шкіряну куртку. На ній також окуляри зеленого кольору у подовженій формі. В руках артистка тримає фотоапарат. Співачка знаходиться в приміщенні, вона сидить, закинувши нога на ногу.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
У підпису до знімків Лобода процитувала уривок з пісні (мовою оригіналу):
"Чтоб это ни стоило
да, мне это нужно
ты хочешь все на стоп
и я здесь без оружия
только не стой
стреляй в меня ну же
Bang".
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
У коментарях до її повідомленням підписники розділилися на два табори: деякі захоплюються її зовнішнім виглядом і зізнаються, що вже зачекалися нової композиції; інші ж критикують артистку за несмак і висловлюють припущення, що їй просто не вистачає уваги в пресі, тому зірка і зважилася на роздягання перед камерою, причому вчергове:
Але не у всіх залишилося таке "кисле" враження від нової порції знімків Лободи. Інші її шанувальники не перестають нахвалювати образ артистки та зауважують, що кумедні окуляри їй дуже пасують:
Як повідомлялося, Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.
Також ми писали про те, що Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінка на одному з останніх її концертів.