Не концерт, а розчарування: Лобода шокувала фанів своєю безвідповідальністю

Світлана Лобода, яка відвідала "Вечірній Ургант" у неоднозначному вбранні, в черговий раз нарвалася на критику. Тепер шанувальники все частіше почали помічати гордовиту поведінку виконавиці. Відповідне фото опубліковано в Instagram.

Підписників почало обурювати те, що практично на кожному фото співачка позує з гордо піднятою головою і без усмішки. Крім того, артистку рознесли за те, що вона в черговий раз запізнилася на свій виступ.

"Start at 8 o'clock #london#о2#today#tour#SuperStarShow", - написано під постом.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Манірна поведінка і неповажне ставлення до своїх шанувальників викликало гнів в мережі:

"Жахлива організація. Люди вже годину стоять на вулиці, не пускають всередину";

"Неповага до людей, чекаємо вже майже 2 години";

"Концерт жахливий";

"Огидно";

"Лобода коли-небудь посміхається на фото? Як не подивлюся - скрізь зарозуміла гримаса";

"Що за стиль, що за стилісти? Це жах, а не прикид";

"Що з тобою не так? Як можна так одягатися?";

"Не концерт, а суцільне розчарування";

Нагадаємо, що Лобода нарвалася на жорстоку критику через надмірно відвертого фото. Шанувальники порівняли співачку з порноактрисою.

До речі, Лобода злила у мережу невдале фото, яке шокувало користувачів виглядом співачки. Ракурс робить її зовнішність безглуздою, а усмішка виглядає дивно через збільшенні губи. Зазначимо, що любов Лободи до пластики досить часто обговорюється в мережі.