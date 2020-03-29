Коронавірус 2020 торкнувся сім'ї Меган Маркл: що відомо

Коронавірус 2020 викликав паніку і стрес у Меган Маркл. Принц Гаррі намагається підтримати дружину і уберегти сина Арчі від неприємностей, знаходячи розраду лише в самоті зі своєю родиною.

Інсайдер розповів, що Гаррі і Маркл планують максимізувати свій час на самоті і якомога рідше виходити на вулицю, а спілкуватися з друзями буде виключно по телефону.

Не так давно стало відомо, що Маркл розмовляє зі своїми близькими друзями по відео і обмінюється різними рецептами, адже соціальне спілкування і підтримка дуже важлива.

Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Маркл вважає, що наше емоційне благополуччя щодня ставиться під сумнів і усвідомлюємо ми чи ні, але життя зазвичай сповнене відволікаючих чинників, про що важливо пам'ятати.

"Це важкі часи. І тепер, як ніколи, ми потребуємо один одного. Ми потребуємо один одного, істини, підтримки і того, щоб відчувати себе менш самотніми протягом часу, який, чесно кажучи, може бути досить страшним", - повідомило подружжя в соцмережі.

Нагадаємо, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Маркл занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися у Британію.

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