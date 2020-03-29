Коронавирус 2020 коснулся семьи Меган Маркл: что известно

Коронавирус 2020 вызвал панику и стресс у Меган Маркл. Принц Гарри пытается поддержать супругу и уберечь сына Арчи от неприятностей, находя утешение лишь в уединении со своей семьей.

Инсайдер рассказал, что Гарри и Маркл планируют максимизировать свое время в одиночестве и как можно реже выходить на улицу, а общаться с друзьями они будут исключительно по телефону.

Не так давно стало известно, что Маркл беседует со своими близкими друзьями по видео и обменивается различными рецептами, ведь социальное общение и поддержка очень важна.

Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Маркл считает, что наше эмоциональное благополучие каждый день ставится под сомнение и осознаем мы или нет, но наша жизнь обычно полна отвлекающих факторов, о чем важно помнить.

"Это неопределенные времена. И теперь, как никогда, мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся друг в друге, в истине, в поддержке и в том, чтобы чувствовать себя менее одинокими в течение времени, которое, честно говоря, может быть довольно страшным", - сообщили супруги в соцсети.

Напомним, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

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