З корисливих цілей: Меган Маркл зробила заяву про пологи

Меган Маркл народить малюка використовуючи інноваційний метод, який зробить її першою в королівській родині, хто вдався до цього способу. Мова йде про пологи в воду і про підхід самої герцогині до життя. Крім того, з'явилися чутки, що Меган хоче народжувати прямо в Frogmore Cottage, куди вона недавно переїхала з принцом Гаррі. Про це розповідає Daily Star.

Меган Маркл прийняла рішення народжувати майбутнього королівського спадкоємця у воду. На думку друга сім'ї, вона робить це через прагнення до природності пологів, а також здобуття першість в королівському палаці хоча б у чомусь.

Видання цитує слова друга принца Гаррі: "Ніхто з нас не був шокований, коли ми дізналися, що вона говорила про народження у воду. Очевидно, вона хоче, щоб все було як можна природніше: жодних ліків, ніяких кесаревих розтинів і так далі. Це наступний логічний крок з усією її йогою, медіацією і так далі".

Близький друг герцогів зазначив, що не всі плани Меган Маркл реалістичні.

"Очевидно, що коли у неї почнуться пологи, їй, з медичної точки зору, доведеться йти більш традиційним шляхом. Але народження у воду - це абсолютно її ідея", - додало джерело.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що нещодавно Меган Маркл шокувала заявою про майбутні пологи. Герцоги прийняли рішення порушити традицію урочистої появи на порозі лікарні через кілька годин після народження первістка, як це робила Кейт Міддлтон, а раніше принцеса Діана.

До речі, найкраща подруга Меган Маркл Серена Вільямс випадково назвала стать її майбутньої дитини.

Раніше ми також повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі завели собі аккаунт в соціальній мережі Instagram, незважаючи на заборони королеви Єлизавети II.