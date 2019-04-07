Краща подруга назвала стать дитини Меган Маркл

Стать дитини Меган Маркл назвала Серена Вільямс (колаж РБК-Україна)

Стать дитини Меган Маркл була ненавмисно названа кращою подругою герцогині

Стать дитини Меган Маркл назвала відома тенісистка Серена Вільямс. Весь світ спостерігає за майбутнім поповненням у сімействі, але ніхто досі точно не знає, якої статі буде дитина герцогині Сассекської. Серена Вільямс, краща подруга Меган Маркл, дала дуже прямий натяк на те, якої статі у неї народиться малюк. Про це пише видання E!News.

Серена Вільямс поділилася своїми поглядами на материнство, на проблеми, які приходять з появою дитини, на поєднання роботи і сімейного життя, а також розповіла деякі подробиці дружби з Меган Маркл.

Стать дитини Меган Маркл назвала Серена Вільямс (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вільямс розповіла, що вона часто говорить своїм вагітним подругам бути більш добрими до себе.

"Приймайте помилки і не думайте, що ви не будете досконалі", - порадила Вільямс всім майбутнім мамам.

Вільямс також проговорилася про стать майбутньої дитини Меган, необережно розповівши про одну пораду.

"Моя подруга вагітна. І вона сказала: "Моя дитина збирається зробити це (народитися – ред.)", я просто подивилася на неї і подумала: "Ні, вона цього не зробить. Ні, це не так", - розповіла Вільямс.

Хоч Вільямс спеціально не назвала Меган, прихильники королівської сім'ї відчувають, що анонімною "подругою", ймовірно, є вона. Специфічне використання займенника "вона", на думку прихильників сім'ї може означати швидку поява королівської доньки.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як Меган Маркл назве дитину.

Раніше повідомлялося, що дитина Меган Маркл не буде принцом або принцесою.