Лучшая подруга назвала пол ребенка Меган Маркл

Пол ребенка Меган Маркл назвала Серена Уильямс (коллаж РБК-Украина)

Пол ребенка Меган Маркл был нечаянно назван лучшей подругой герцогини

Пол ребенка Меган Маркл назвала известная теннисистка Серена Уильямс. Весь мир наблюдает за грядущим пополнением в семействе, но никто до сих пор наверняка не знает, какого пола будет ребенок герцогини Сассекской. Серена Уильямс, лучшая подруга Меган Маркл, дала очень прямой намек на то, какого пола у нее родится малыш. Об этом пишет издание E!News.

Серена Уильямс поделилась своими взглядами на материнство, проблемы, которые приходят с появлением ребенка, на совмещение работы и семейной жизни, а также рассказала некоторые подробности дружбы с Меган Маркл.

Пол ребенка Меган Маркл назвала Серена Уильямс (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Уильямс рассказала, что она часто говорит своим беременным подругам быть более добрыми к себе.

"Принимайте ошибки и не думайте, что вы будете совершенны", - посоветовала Уильямс всем будущим мамам.

Уильямс также проболталась о поле будущего ребенка Меган, неосторожно рассказав об одном совете.

"Моя подруга беременна. И она сказала: "Мой ребенок собирается сделать это (родиться – ред.)", я просто посмотрела на нее и подумала: "Нет, она этого не сделает. Нет, это не так", - рассказала Уильямс.

Хотя Уильямс специально не назвала Меган, поклонники королевской семьи чувствуют, что анонимным "другом", вероятно, является она. Специфическое использование местоимения "она", по мнению поклонников семьи может означать скорое появление королевской дочки.

Напомним, что ранее мы писали, как Меган Маркл назовет ребенка.

Ранее сообщалось, что ребенок Меган Маркл не будет принцем или принцессой.