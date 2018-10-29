"Гаманець або життя": Меланія Трамп показала, як Білий дім зустрічає Хелловін

Фото: колаж РБК-Україна

Підписники першої леді США у соцмережі цікавиться, чи отримали малюки Медаль Пошани?

У США навіть топ-чиновники готуються до святкування Хелловіна, що відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. У зв'язку з цим Білий дім вже набув "тематичного" вигляду, а американський президент разом зі своєю дружиною встигли роздати дітям солодощі. Відповідне фото перша леді США Меланія Трамп опублікувала у своєму Instagram.

"Гаманець або життя", - підписала вона знімок.

Скрін: instagram.com/flotus

Як видно на світлині, біля входу розмістили цілу купу Світильників Джека - головний атрибут Хелловіна. У гарбузово-жовтому кольорі також виконано й підсвітлювання будівлі.

Скрін: instagram.com/flotus

У коментарях до повідомлення Мелані американці висловлюють своє захоплення і бажають першому подружжю США щасливого Хелловіна:

"Супер!";

"Чудово";

"Вона така класна леді, мені подобається те, що їй подобається проводити час з дітьми і майбутній цієї прекрасної нації";

"Щасливого Хелловіна";

"Дивовижна робота, яка прикрашає Білий дім! Щасливого Хелловіна пану президенту та першій леді!";

"Меланія, ви не лише красиві, але й елегантні та талановиті"...

Скрін: instagram.com/flotus

Дехто цікавиться, чи були удостоєні малюки Медалі Пошани США?

Скрін: instagram.com/flotus

Раніше повідомлялося, що Меланія Трамп нещодавно провела зустріч зі студентами та взяла участь в обговоренні питання цифрових технологій і кібербезпеки - перша леді США здивувала всіх брючним костюмом.

Нагадаємо, раніше в жовтні відомий американський репер T.I опублікував скандальне відео, яке шанувальники Меланії Трамп назвали мерзенним і таким, що порочить честь дружини американського президента.

Також ми писали про те, що батьки першої леді США Меланії Трамп Віктор і Амалія Кнавс - вихідці з Словенії - в серпні стали громадянами США.

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Відео: РБК-Україна