"Кошелек или жизнь": Мелания Трамп показала, как Белый дом встречает Хэллоуин

Фото: коллаж РБК-Украина

Подписчики первой леди США в соцсети интересуется, получили ли малыши Медаль Почета?

В США даже топ-чиновники готовятся к празднованию Хэллоуина, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В связи с этим Белый дом приобрел уже "тематический" вид, а американский президент вместе со своей супругой успели раздать детям сладости. Соответствующее фото первая леди США Мелания Трамп опубликовала в своем Instagram.

"Кошелек или жизнь", - подписала она снимок.

Скрин: instagram.com/flotus

Как видно на фото, возле входа разместили целую кучу Светильников Джека - главный атрибутом Хэллоуина. В тыквенно-желтом цвете также исполнена и подсветка здания.

Скрин: instagram.com/flotus

В комментариях к сообщению Мелани американцы высказывают свое восхищение и желают первой супружеской паре США счастливого Хэллоуина:

"Супер!!";

"Замечательно";

"Она такая классная леди, мне нравится то, что ей нравится проводить время с детьми и будущем этой прекрасной нации";

"Счастливого Хэллоуина";

"Удивительная работа, украшающая Белый дом! Счастливого Хэллоуина господину президенту и первой леди!";

"Мелания, вы не только красивы, но и элегантны и талантливы"...

Скрин: instagram.com/flotus

Кое-кто интересуется, были ли удостоены малыши Медалью Почета США?

Скрин: instagram.com/flotus

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп недавно провела встречу со студентами и приняла участие в обсуждении вопроса цифровых технологий и кибербезопасности - первая леди США восхитила всех брючным костюмом.

Напомним, ранее в октябре известный американский рэпер T.I опубликовал скандальное видео, которое поклонники Мелании Трамп назвали мерзким и порочащим честь жены американского президента.

Также мы писали о том, что родители первой леди США Мелании Трамп Виктор и Амалия Кнавс - выходцы из Словении - в августе стали гражданами США.

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Видео: РБК-Украина