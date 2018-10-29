"Кошелек или жизнь": Мелания Трамп показала, как Белый дом встречает Хэллоуин

Подписчики первой леди США в соцсети интересуется, получили ли малыши Медаль Почета?
В США даже топ-чиновники готовятся к празднованию Хэллоуина, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В связи с этим Белый дом приобрел уже "тематический" вид, а американский президент вместе со своей супругой успели раздать детям сладости. Соответствующее фото первая леди США Мелания Трамп опубликовала в своем Instagram.
"Кошелек или жизнь", - подписала она снимок.
Скрин: instagram.com/flotus
Как видно на фото, возле входа разместили целую кучу Светильников Джека - главный атрибутом Хэллоуина. В тыквенно-желтом цвете также исполнена и подсветка здания.
Скрин: instagram.com/flotus
В комментариях к сообщению Мелани американцы высказывают свое восхищение и желают первой супружеской паре США счастливого Хэллоуина:
"Супер!!";
"Замечательно";
"Она такая классная леди, мне нравится то, что ей нравится проводить время с детьми и будущем этой прекрасной нации";
"Счастливого Хэллоуина";
"Удивительная работа, украшающая Белый дом! Счастливого Хэллоуина господину президенту и первой леди!";
"Мелания, вы не только красивы, но и элегантны и талантливы"...
Скрин: instagram.com/flotus
Кое-кто интересуется, были ли удостоены малыши Медалью Почета США?
Скрин: instagram.com/flotus
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп недавно провела встречу со студентами и приняла участие в обсуждении вопроса цифровых технологий и кибербезопасности - первая леди США восхитила всех брючным костюмом.
Напомним, ранее в октябре известный американский рэпер T.I опубликовал скандальное видео, которое поклонники Мелании Трамп назвали мерзким и порочащим честь жены американского президента.
Также мы писали о том, что родители первой леди США Мелании Трамп Виктор и Амалия Кнавс - выходцы из Словении - в августе стали гражданами США.
Видео: РБК-Украина