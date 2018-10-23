У Луцьку пенсіонер відкрив унікальний музей

Відео: YouTube/"Сьогодні"

В Луцьку 78-річний пенсіонер відкрив унікальний музей. У його колекції – близько півтори тисячі краваток. Про це пише "Сьогодні".

78-річний Олександр Бондар працює викладачем в Луцькому політехнічному університеті. При цьому вчить студентів він досі, незважаючи на похилий вік.

Музей краваток йому допомогли організувати студенти і викладачі в стінах рідного університету. Олександр Бондар колекціонує краватки вже більше 8 років. У його колекції – близько півтори тисячі експонатів, які оцінюються в кілька тисяч доларів. В його будинку краватками прикрашені стіни, холодильник і навіть стеля.

Після відкриття музею колекцію стали поповнювати студенти і викладачі. Також Бондар уклав договір з модельєрами про пошиття суконь з його експонатів.

Всім відвідувачам музею Олександр Бондар дозволяє чіпати експонати, так як найчастіше помилуватися на колекцію приходять студенти - дизайнери. Продавати свої краватки пенсіонер не збирається.

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Відео: РБК-Україна