В Луцке пенсионер открыл уникальный музей

Видео: YouTube/"Сегодня"

В Луцке 78-летний пенсионер открыл уникальный музей. В его коллекции – около полутора тысячи галстуков. Об этом пишет "Сегодня".

78-летний Александр Бондарь работает преподавателем в Луцком политехническом университете. При этом учит студентов он до сих пор, несмотря на преклонный возраст.

Музей галстуков ему помогли организовать студенты и преподаватели в стенах родного университета. Александр Бондарь коллекционирует галстуки уже более 8 лет. В его коллекции – около полутора тысячи экспонатов, которые оцениваются в несколько тысяч долларов. В его доме галстуками украшены стены, холодильник и даже потолок.

После открытия музея коллекцию стали пополнять студенты и преподаватели. Также Бондарь заключил договор с модельерами о пошиве платьев из его экспонатов.

Всем посетителям музея Александр Бондарь разрешает трогать экспонаты, так как чаще всего полюбоваться на коллекцию приходят студенты - дизайнеры. Продавать свои галстуки пенсионер не собирается.

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Видео: РБК-Украина