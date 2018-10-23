ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Масштабне ДТП на Печерську в Києві: в аварії постраждав чоловік Лорак

STYLERПерсона    23.10.2018 - 19:05
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Перед тим, як опублікувати знімок в мережі, Мурат скаржився на завантаженість київських дорiг

У масштабному ДТП з автокраном та 19-ма автомобілями, яке відбулося сьогодні, 23 жовтня вранці на Печерську в Києві, постраждав і чоловік відомої української співачки Ані Лорак - Мурат Налчаджиоглу. Інформацію про це чоловік опублікував у своєму Instagram сторіс.

Масштабне ДТП на Печерську в Києві: в аварії постраждав чоловік Лорак

Фото (instagram.com/muratnalca)

На фото видно, як капотодного автомобіля "поцілував" бампер іншого. На жаль, нічого невідомо, про те, які саме пошкодження отримав автомобіль Мурата. Також немає інформації і про те, чи був чоловік травмований.

Варто зазначити, що незадовго до ДТП на Лесі Українки Налчаджіоглу завантажував відео, на якому скаржився на завантаженість доріг у Києві.

Нагадаємо, зараз Мурат і Ані Лорак знаходяться в процесі розлучення. Хоча у прес-службі артистки підтверджувати або спростовувати інформацію про її розлучення відмовляються.

Нещодавно ми писали, що друг сім'ї Ані Лорак прокоментувала інформацію про розлучення. Приятелька сім'ї Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу вважає, що між співачкою та її чоловіком досі є любов.

до Речі, з'явилося відео, де Ані Лорак зробила дуже особисте визнання у новій пісні.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

Новини України Ані ЛоракмужДТПКиїв
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся