Масштабне ДТП на Печерську в Києві: в аварії постраждав чоловік Лорак

Колаж (РБК-Україна)

Перед тим, як опублікувати знімок в мережі, Мурат скаржився на завантаженість київських дорiг

У масштабному ДТП з автокраном та 19-ма автомобілями, яке відбулося сьогодні, 23 жовтня вранці на Печерську в Києві, постраждав і чоловік відомої української співачки Ані Лорак - Мурат Налчаджиоглу. Інформацію про це чоловік опублікував у своєму Instagram сторіс.

Фото (instagram.com/muratnalca)

На фото видно, як капотодного автомобіля "поцілував" бампер іншого. На жаль, нічого невідомо, про те, які саме пошкодження отримав автомобіль Мурата. Також немає інформації і про те, чи був чоловік травмований.

Варто зазначити, що незадовго до ДТП на Лесі Українки Налчаджіоглу завантажував відео, на якому скаржився на завантаженість доріг у Києві.

Нагадаємо, зараз Мурат і Ані Лорак знаходяться в процесі розлучення. Хоча у прес-службі артистки підтверджувати або спростовувати інформацію про її розлучення відмовляються.

Нещодавно ми писали, що друг сім'ї Ані Лорак прокоментувала інформацію про розлучення. Приятелька сім'ї Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу вважає, що між співачкою та її чоловіком досі є любов.

до Речі, з'явилося відео, де Ані Лорак зробила дуже особисте визнання у новій пісні.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)