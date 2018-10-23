ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Масштабное ДТП на Печерске в Киеве: в аварии пострадал муж Лорак

STYLERПерсона    23.10.2018 - 19:05
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Перед тем, как опубликовать снимок в сети, Мурат жаловался на загруженность киевских дорог

В масштабном ДТП с автокраном и 19-ю автомобилями, которое произошло сегодня, 23 октября утром на Печерске в  Киеве, пострадал и муж известной украинской певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу. Информацию об этом мужчина опубликовал в своем Instagram в сторис.

Масштабное ДТП на Печерске в Киеве: в аварии пострадал муж Лорак

Фото (instagram.com/muratnalca)

На фото видно, как капотодного автомобиля "поцеловал" бампер другого. К сожалению, ничего неизвестно, о том, какие именно повреждения получил автомобиль Мурата. Также нет информации и о том, был ли мужчина травмирован.

Стоит отметить, что незадолго до ДТП на Леси Украинки Налчаджиоглу загружал видео, на котором жаловался на загруженность дорог в Киеве.

Напомним, сейчас Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак находятся в процессе развода. Хотя в пресс-службе артистки подтверждать или опровергать информацию о ее разводе отказываются.

 Недавно мы писали, что друг семьи Ани Лорак прокомментировала информацию о разводе. Приятельница семьи Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу считает, что между певицей и ее мужем до сих пор есть любовь.

Кстати, появилось видео, где Ани Лорак сделала очень личное признание в новой песне.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

Новости Украины Ани ЛоракмужДТПКиев
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь