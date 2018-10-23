Масштабное ДТП на Печерске в Киеве: в аварии пострадал муж Лорак

Коллаж (РБК-Украина)

Перед тем, как опубликовать снимок в сети, Мурат жаловался на загруженность киевских дорог

В масштабном ДТП с автокраном и 19-ю автомобилями, которое произошло сегодня, 23 октября утром на Печерске в Киеве, пострадал и муж известной украинской певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу. Информацию об этом мужчина опубликовал в своем Instagram в сторис.

Фото (instagram.com/muratnalca)

На фото видно, как капотодного автомобиля "поцеловал" бампер другого. К сожалению, ничего неизвестно, о том, какие именно повреждения получил автомобиль Мурата. Также нет информации и о том, был ли мужчина травмирован.

Стоит отметить, что незадолго до ДТП на Леси Украинки Налчаджиоглу загружал видео, на котором жаловался на загруженность дорог в Киеве.

Напомним, сейчас Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак находятся в процессе развода. Хотя в пресс-службе артистки подтверждать или опровергать информацию о ее разводе отказываются.

Недавно мы писали, что друг семьи Ани Лорак прокомментировала информацию о разводе. Приятельница семьи Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу считает, что между певицей и ее мужем до сих пор есть любовь.

Кстати, появилось видео, где Ани Лорак сделала очень личное признание в новой песне.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)